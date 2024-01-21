遊日注意｜日本FamilyMart1月29日起試行減塑收費　飲管、匙羹及叉子都要錢

農曆新年即將到來，不少人會選擇到日本過年，但要注意了！日本FamilyMart100家直營店，將於29日開始針對匙羹、叉子及飲管等6種塑膠餐具另收費用。
首都圈約100間直營店作試點
據《日本新聞網》（NNN）及《日本放送協會》（NHK）等多家日本媒體綜合報道，日本FamilyMart（ファミリーマート／全家便利商店）19日發出公告，表示原本免費提供給消費者的匙羹、叉子、飲管等6種塑膠製即棄餐具，未來將會改為收費制，創日本便利商店界首例。
為了配合削減塑膠使用量的政策，日本FamilyMart將從29日開始，於首都圈約100間直營店鋪率先實施，將視來店顧客的反應後，再依序實施至全國1萬6000家分店。
據悉，顧客將要付錢購買塑膠餐具，包括吃飯用的匙羹及叉子、甜點用的兩款匙羹、及喝飲料用的兩款飲管等6項塑膠製即棄餐具，費用介於4日圓到6日圓不等（約0.21至0.32港元），但喝冰沙的粗飲管目前尚不收費。
預計一年減少4噸塑膠垃圾
據估算，若日本全國實施後，有七成顧客都因塑膠餐具收費而未購買，每年將能減少產生715噸重的塑膠垃圾。
據日媒報道，FamilyMart每年因匙羹等塑膠餐具，每年會製造1,000噸重的塑膠垃圾，而在100家直營店實施塑膠餐具收費化後，預計一年可減少4噸的塑膠垃圾。
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