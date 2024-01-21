遊日注意｜日本FamilyMart1月29日起試行減塑收費　飲管、匙羹及叉子都要錢

農曆新年即將到來，不少人會選擇到日本過年，但要注意了！日本FamilyMart100家直營店，將於29日開始針對匙羹、叉子及飲管等6種塑膠餐具另收費用。

首都圈約100間直營店作試點

據《日本新聞網》（NNN）及《日本放送協會》（NHK）等多家日本媒體綜合報道，日本FamilyMart（ファミリーマート／全家便利商店）19日發出公告，表示原本免費提供給消費者的匙羹、叉子、飲管等6種塑膠製即棄餐具，未來將會改為收費制，創日本便利商店界首例。

為了配合削減塑膠使用量的政策，日本FamilyMart將從29日開始，於首都圈約100間直營店鋪率先實施，將視來店顧客的反應後，再依序實施至全國1萬6000家分店。