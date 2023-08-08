遊日注意｜日7-11飯糰「附送」巨型蟑螂 生產商市值蒸發逾1.1億

日本再發生轟動當地社會的食安事件。有網民日前報稱在埼玉縣一間7-11便利店，發現一個紀州南高梅飯糰，竟有「特別配料」︰一隻巨大蟑螂，並拍下照片在網上公開。當地7-11隨即全面回收縣內逾1,900個同類飯糰，涉事飯糰生產商股價一度暴跌8.6%，市值蒸發逾21億日圓(約1.1億港元)。

有日本網民日前在Instagram(IG)限時動態發圖，展示該個「梅香る混ぜ飯おむすび 紀州南高梅」、粉紅色的飯糰，可見透明包裝紙內夾有一隻扁了的大蟑螂。有人之後把限時動態轉發至X(前稱Twitter)及TikTok，網民紛感震驚。