遊日注意｜日7-11飯糰「附送」巨型蟑螂 生產商市值蒸發逾1.1億

日本再發生轟動當地社會的食安事件。有網民日前報稱在埼玉縣一間7-11便利店，發現一個紀州南高梅飯糰，竟有「特別配料」︰一隻巨大蟑螂，並拍下照片在網上公開。當地7-11隨即全面回收縣內逾1,900個同類飯糰，涉事飯糰生產商股價一度暴跌8.6%，市值蒸發逾21億日圓(約1.1億港元)。
有日本網民日前在Instagram(IG)限時動態發圖，展示該個「梅香る混ぜ飯おむすび 紀州南高梅」、粉紅色的飯糰，可見透明包裝紙內夾有一隻扁了的大蟑螂。有人之後把限時動態轉發至X(前稱Twitter)及TikTok，網民紛感震驚。
飯糰｜當地7-11叫停涉事廠商生產線
起初有網民質疑事件真偽，但當地7-11並無否認事件，並表示接獲兩組顧客投訴，宣布全面回收縣內分店於8月3日及4日上架的同款飯糰。公司對事件深表歉意，指生產飯糰的是「わらべや日洋食品株式会社」(Warabeya Nichiyo)的大宮工場，已停止涉事生產線以全面消毒，並由防蟲公司檢查，承諾進一步加強產品質量監控。Warabeya Nichiyo是在日本上市的食品製造商，事件令其股價一度大跌8.6%，創10個月來最大跌幅，其後收窄至跌4.4%。該公司稱對客戶帶來的巨大不便和不適，深表歉意。