遊日注意｜東京澀谷餐廳外國遊客比本地人收費貴 店方解釋：因服務遊客成本高(有片)

日本部分餐廳在熱門旅遊區採取「兩種收費制」，在外國遊客湧來之際趁機賺錢，也希望留住本地客。例如，東京一間海鮮放題餐廳向外國遊客收費比本地人多1,000日圓(約49.3港元)。 日經亞洲(Nikkei Asia)報道，東京豐洲市場旁的商場「豐洲 千客萬來」今年2月開幕，約有50間餐廳，吸引大批外國遊客，但豐洲市場的工作人員和顧客卻甚少光顧。 香港遊客飽餐魚生飯 「豐洲 千客萬來」部分食店的餐飲收費並不便宜，像是一碗海膽飯售價1萬日圓(約493港元)，比東京都的高檔銀座區還貴。

來自香港的Ma Ying-ming與家人同遊，他受訪稱，「享用日本魚生飯是我的夢想」。他一邊吃著一碗1萬8,000日圓(約888港元)、鋪著肥美三文魚卵和吞拿魚的魚生飯，一邊笑著說：「太便宜了」。 和民只在遊客區開新店 日本連鎖餐廳「和民」會長兼社長渡邊美樹指出：「日本人不會花3,000日圓(約148港元)買西冷牛肉串燒，但來到日本的遊客認為這很便宜，他們會買。」他坦言，「和民」未來只會在預期有遊客需求的地區開新分店。 「和民」今年4月的外國遊客銷售額大增76%創新高。但餐飲業者若不兼顧本地客人，將難以拓展業務，因此部分餐廳決定採用「兩種收費制」。

東京澀谷餐廳多收外國遊客1000日圓 東京澀谷一間提供海鮮、烤肉放題的餐廳已開始向本地人與外國遊客收取不同費用。當中，日本人及長住日本的外國人在平日晚餐時段光顧，包括60種海鮮放題與無限添飲套餐，每人不連稅收費5,980日圓(約295港元)，外國遊客則為6,980日圓(約344港元)。 香港遊客不介意 一名香港遊客似乎不介意收費比本地人貴，受訪稱「若我想在香港吃相同的料理，要花2倍價錢」。餐廳負責人米滿尚悟表示：「考慮到服務外國遊客的成本，我們別無選擇，只能調高費用。」