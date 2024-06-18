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國際
2024-06-18 17:13:28

遊日注意｜東京澀谷餐廳外國遊客比本地人收費貴 店方解釋：因服務遊客成本高(有片)

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東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳。(互聯網)

東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳。(互聯網)

日本部分餐廳在熱門旅遊區採取「兩種收費制」，在外國遊客湧來之際趁機賺錢，也希望留住本地客。例如，東京一間海鮮放題餐廳向外國遊客收費比本地人多1,000日圓(49.3港元)

日經亞洲(Nikkei Asia)報道，東京豐洲市場旁的商場「豐洲 千客萬來」今年2月開幕，約有50間餐廳，吸引大批外國遊客，但豐洲市場的工作人員和顧客卻甚少光顧。

香港遊客飽餐魚生飯

「豐洲 千客萬來」部分食店的餐飲收費並不便宜，像是一碗海膽飯售價1萬日圓(493港元)，比東京都的高檔銀座區還貴。

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來自香港的Ma Ying-ming與家人同遊，他受訪稱，「享用日本魚生飯是我的夢想」。他一邊吃著一碗18,000日圓(888港元)、鋪著肥美三文魚卵和吞拿魚的魚生飯，一邊笑著說：「太便宜了」。

和民只在遊客區開新店

日本連鎖餐廳「和民」會長兼社長渡邊美樹指出：「日本人不會花3,000日圓(148港元)買西冷牛肉串燒，但來到日本的遊客認為這很便宜，他們會買。」他坦言，「和民」未來只會在預期有遊客需求的地區開新分店。

「和民」今年4月的外國遊客銷售額大增76%創新高。但餐飲業者若不兼顧本地客人，將難以拓展業務，因此部分餐廳決定採用「兩種收費制」。

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東京澀谷一間餐廳採取外國遊客與本地人兩種收費制，網上資訊說明優惠本地人。(互聯網) 東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳。(互聯網) 東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳。(互聯網) 東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的餐廳，其提供的海鮮放題餐點。(互聯網) 日媒報道，東京有餐廳採取外國遊客與本地人兩種收費制。(互聯網) 東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳。(互聯網) 東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳。(互聯網) 東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳。(互聯網) 東京澀谷採取外國遊客與本地人兩種收費制的海鮮放題餐廳，網上資訊說明收費差別。(互聯網) 豐洲市場旁的「千客萬來」商場。(互聯網) 「豐洲 千客萬來」內的食店。(互聯網) 「豐洲 千客萬來」內的食店。(互聯網) 「豐洲 千客萬來」食店出售的魚生飯。(互聯網)

東京澀谷餐廳多收外國遊客1000日圓

東京澀谷一間提供海鮮、烤肉放題的餐廳已開始向本地人與外國遊客收取不同費用。當中，日本人及長住日本的外國人在平日晚餐時段光顧，包括60種海鮮放題與無限添飲套餐，每人不連稅收費5,980日圓(295港元)，外國遊客則為6,980日圓(344港元)

香港遊客不介意

一名香港遊客似乎不介意收費比本地人貴，受訪稱「若我想在香港吃相同的料理，要花2倍價錢」。餐廳負責人米滿尚悟表示：「考慮到服務外國遊客的成本，我們別無選擇，只能調高費用。」

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熟悉消費者保護法的律師古川昌平指出：「只要店家妥善說明價格，兩種收費制並不構成法律問題。這種措施取決於消費者是否可接受。」

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