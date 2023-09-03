遊日注意｜東京高級酒店房價猛漲 一晚首超10萬日圓 甚麼因素帶動漲價？ 會否再升？

日本東京市中心的酒店房價猛漲，高級酒店平均每日房價較新冠疫情前高約3成，有酒店每日房價升至逾10萬日圓(約5,364港元)。報道指，日圓貶值效應，即使酒店漲價，外國遊客仍不覺得「肉痛」，以致需求持續，其中歐美為主要客源。

東京皇宮酒店房價升4成

《日本經濟新聞》報道，東京千代田區的東京皇宮酒店(Palace Hotel Tokyo)，每日平均房價首度超過海外高級酒店標準的10萬日圓。該酒店今年1至7月的每日平均房價升至87,999日圓(約4,721港元)，比起19年的62,047日圓(約3,328港元)，漲幅約4成。在今年住宿需求量大的3至4月，平均房價更首度超過10萬日圓。

同樣位於東京千代田區的東京帝國酒店，19年3月的每日平均房價為36,045日圓(約1,933港元)，但今年4至6月漲至近6萬日圓(約3,218港元)。

甚麼因素導致東京酒店房價飆升？

報道指，這些酒店的房價猛漲，主因包括疫後報復性消費、日本政府提振旅遊業計劃帶動內內需以及訪日外國客回流等。此外，日圓持續貶價亦導致酒店房價上漲，因為即使酒店加價，但日圓匯率持續向下，外國遊客也不覺得酒店房價昂貴，因而需求持續。東京帝國酒店社長定保英彌表示：「如果考慮到日圓貶值，房價還有上漲空間。」