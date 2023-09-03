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2023-09-03 16:53:14

遊日注意｜東京高級酒店房價猛漲 一晚首超10萬日圓 甚麼因素帶動漲價？ 會否再升？

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東京皇宮酒店。(互聯網)

東京皇宮酒店。(互聯網)

日本東京市中心的酒店房價猛漲，高級酒店平均每日房價較新冠疫情前高約3成，有酒店每日房價升至逾10萬日圓(5,364港元)。報道指，日圓貶值效應，即使酒店漲價，外國遊客仍不覺得「肉痛」，以致需求持續，其中歐美為主要客源。

東京皇宮酒店房價升4成

《日本經濟新聞》報道，東京千代田區的東京皇宮酒店(Palace Hotel Tokyo)，每日平均房價首度超過海外高級酒店標準的10萬日圓。該酒店今年17月的每日平均房價升至87,999日圓(4,721港元)，比起19年的62,047日圓(3,328港元)，漲幅約4成。在今年住宿需求量大的34月，平均房價更首度超過10萬日圓。

同樣位於東京千代田區的東京帝國酒店，193月的每日平均房價為36,045日圓(1,933港元)，但今年46月漲至近6萬日圓(3,218港元)

甚麼因素導致東京酒店房價飆升？

報道指，這些酒店的房價猛漲，主因包括疫後報復性消費、日本政府提振旅遊業計劃帶動內內需以及訪日外國客回流等。此外，日圓持續貶價亦導致酒店房價上漲，因為即使酒店加價，但日圓匯率持續向下，外國遊客也不覺得酒店房價昂貴，因而需求持續。東京帝國酒店社長定保英彌表示：「如果考慮到日圓貶值，房價還有上漲空間。」

東京麗思卡爾頓酒店。(互聯網)

東京麗思卡爾頓酒店。(互聯網)

日本排放核污水會否影響酒店房價？

此外，日本排放福島核污水入海引發中國不滿，國內出現反日情緒，報道指十‧一長期日本旅行團爆發退團潮，中國的酒店住宿客料減少。然而，有分析指中國赴日遊客目前仍低於疫情前水平，東京酒店房價上漲，主要是美歐遊客帶動。東京皇宮酒店表示，他們的住客主要以美歐人士為主，核污水事件沒有帶來顯著影響。

東京與歐美酒店房價相比

根據美國專門調查酒店行情的業者STR表示，今年16月，東京高級酒店平均房價為每晚46,133日圓(2,475港元)，較19年同期增長約33%。同期美國紐約酒店房價增幅為16%升至355美元(2,785港元)、英國倫敦約30%升至289英鎊(2,855港元)，顯示日本漲幅高於英美。

東京麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Tokyo)每晚房價155,000日圓(8,315港元)，相較之下，紐約中央公園附近的麗思卡爾頓酒店145,910日圓(7,827港元)，反映日美大都會的酒店房價差距已縮小。

東京新宿的希爾頓酒店，每晚房價73,000日圓(3,916港元)，更高於紐約的52,076日圓(2,793港元)。希爾頓表示，東京酒店房價，隨著當地需求而出現波動。

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