遊日注意｜東京Metro地鐵明年春季起加價　28年來首次

在日本開啟國門迎接觀光客之際，日本東京地鐵將在明年春季起調漲票價，為28年來首次加價。另外，大阪地鐵(Osaka Metro)明年4月起加價。日本都會區地鐵票價上調，反映通脹正影響日本。 《日經新聞》報道，東京Metro從明年春季起，票價將由目前的170日圓起，加價至180日圓(折合約10.2港元)起。至於大阪地鐵票價亦會於明年4月起加至10日圓起。

報道指，新冠疫情引發的封區封城或在家工作，令東京Metro和大阪地鐵的2020年乘客人數一度比2019年大減，京都地鐵2020年度的平均每日乘客量減少33%至26萬人，東北仙台地鐵2021年度的乘客人數也比2019年度少18%。 新冠疫情與在家工作趨勢同時帶動大城市的人口遷移，東京的人口到明年元旦時預估將下滑，將是1996年以來首見。去年札幌和橫濱的人口已減少，是二戰以來首見，仙台人口亦出現自1989年以來減少。