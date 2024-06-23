遊日注意｜過度旅遊日益嚴重 日本逾40地方政府已經或計劃開徵住宿稅

山梨縣政府為打擊富士山嚴重的「過度旅遊」問題，已在富士山吉田五合目登山道入口設置閘門，並徵收通行費。(資料圖片)

面對疫後遊客快速增長帶來的「過度旅遊」(overtourism)問題，日本許多地方政府正研究開徵住宿稅。根據統計，日本至今有12個地方政府已開徵或預計會開徵，另有逾30地正跟進這議題。

日本經濟新聞報道，這些地方政府正關注影響當地居民生活的「過度旅遊」問題日趨嚴重，都希望透過開徵住宿稅，作為採取因應措施的財源。住宿稅是地方政府獨立地制訂條例開徵的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。目前已有12個地方政府已開徵或預定開徵住宿稅，另有札幌市及沖繩縣等逾30個地方政府跟進。