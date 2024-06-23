遊日注意｜過度旅遊日益嚴重 日本逾40地方政府已經或計劃開徵住宿稅

面對疫後遊客快速增長帶來的「過度旅遊」(overtourism)問題，日本許多地方政府正研究開徵住宿稅。根據統計，日本至今有12個地方政府已開徵或預計會開徵，另有逾30地正跟進這議題。
日本經濟新聞報道，這些地方政府正關注影響當地居民生活的「過度旅遊」問題日趨嚴重，都希望透過開徵住宿稅，作為採取因應措施的財源。住宿稅是地方政府獨立地制訂條例開徵的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。目前已有12個地方政府已開徵或預定開徵住宿稅，另有札幌市及沖繩縣等逾30個地方政府跟進。
哪些地方政府開徵住宿稅？
這12個地方政府包括北海道的俱知安町與新雪谷町(也譯二世谷町)、東京都、熱海市、常滑市、金澤市、京都市、大阪府、長崎市、福岡縣、福岡市及北九州市。其中創先河的是東京都，在時任知事石原慎太郎力主下，從2002年開徵住宿稅。徵得的住宿稅被用在製作外語旅遊指南與地圖及設置觀光案內所(旅遊服務中心)等，提升東京都作為國際都市的吸引力。
熊本市：觀光業對地區經濟發展不可缺少
正在研究開徵的逾30個地方政府中，包括近年飽受外國遊客不守規矩行為之苦的山梨縣富士河口湖町以及富士吉田市，均計劃在2026年度開徵住宿稅。
九州熊本縣轄內的熊本市亦有意在2026年開徵住宿稅，預想針對每位住宿客徵收數百日圓。熊本市政府官員強調，「觀光業對地區經濟發展不可或缺」。