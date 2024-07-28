遊日注意｜電動行李箱視同「綿羊仔」 日本機場亂騎隨時被罰

愈來愈多旅客使用電動行李箱，但在日本是不可亂騎的。圖為泰國機場4名旅客以電動行李箱代步。(互聯網)

日本大阪早前有一名中國女子騎著電動行李箱穿梭街上，被指無牌駕駛，案件送交檢察院，成為日本首例。7月初也有一名來自印尼的男童騎著電動行李箱，行駛於大阪擠擁的遊客區道頓堀，當其父母獲知這屬違法後大感驚訝，稱這在印尼並沒有問題。根據日本交通條例，電動行李箱屬於「綿羊仔」等電單車類別，須持有駕駛執照才可騎著行駛。

由於愈來愈多旅客使用電動行李箱，大阪關西機場和名古屋中部機場均貼出告示，提醒旅客不要在機場範圍內騎電動行李箱移動，因此舉觸犯日本法例，會被罰款。