遊日注意｜電動行李箱視同「綿羊仔」 日本機場亂騎隨時被罰

日本大阪早前有一名中國女子騎著電動行李箱穿梭街上，被指無牌駕駛，案件送交檢察院，成為日本首例。7月初也有一名來自印尼的男童騎著電動行李箱，行駛於大阪擠擁的遊客區道頓堀，當其父母獲知這屬違法後大感驚訝，稱這在印尼並沒有問題。根據日本交通條例，電動行李箱屬於「綿羊仔」等電單車類別，須持有駕駛執照才可騎著行駛。
由於愈來愈多旅客使用電動行李箱，大阪關西機場和名古屋中部機場均貼出告示，提醒旅客不要在機場範圍內騎電動行李箱移動，因此舉觸犯日本法例，會被罰款。
電動行李箱｜須登記和安裝倒後鏡
《共同社》稱，日本目前將電動行李箱列作電動駕駛工具，須符合安全規定和持有駕駛執照，才可以在馬路上駕駛。大阪關西機場和名古屋中部機場已呼籲遊客不要在機場範圍內騎乘電動行李箱，警方則促請零售店舖提醒消費者有關法例，特別是外國遊客並不知道相關法例。報道稱，東京成田機場也收過投訴，指旅客駕駛電動行李箱在身旁駛過。
報道解釋，電動行李箱內署電池和電動引擎，時速約10公里。根據日本交通條例，電動行李箱屬「電單車」類別，該類別包括俗稱綿羊仔的50cc或更細引擎的電單車；除了須要登記，也要安裝倒後鏡和指揮燈等裝置。駕駛者亦要戴頭盔和買汽車保險。有學者認為，隨著科技發達，愈來愈多電動裝置面世，日本政府或應制定新的種類級別制度應對。