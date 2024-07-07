遊日注意｜靜岡衝上40度高溫 東京等中暑風險極高 熱浪明日持續

今天日本多地熱焫焫，當局向關東至沖繩等26個都道府縣發布「中暑警報」，稱中暑風險極高。全國240個地點氣溫超過攝氏35度，靜岡縣靜岡市下午1時過後更錄得40度高溫；有民眾表示「好熱，天氣太熱，不停流汗。」這是該市自1940年有紀錄以來的最高氣溫，亦是日本今年首次出現40度氣溫，以及自去年8月10日石川縣小松市錄得40度以上後再現40度高溫。當局稱，關東內陸地區預計明日(8日)將達到40度的危險高溫，呼籲民眾格外小心，避免中暑。

熱浪襲日本｜靜岡35人中暑送院 三重81歲老翁割草熱死

日本氣象廳稱，日本西部和東部大片地區周日被太平洋反氣旋覆蓋，各地氣溫上升。群馬縣下仁田町在下午2時氣溫也迫近40度，達39.8度，福島縣浪江町、山梨縣大月市、靜岡縣濱松市船明市、兵庫縣豐岡市則達38.8度。鶴市的氣溫在38.2度到38.1度之間。

靜岡縣截至下午3時30分，有35人疑似中暑送院，當中16人超過60歲。於氣溫高達40度的靜岡市，在一間高中體育館打籃球的3名初中女生，以及在另一所小學打籃球的2名小學男生被送往醫院，幸中暑症狀輕微。當局呼籲民眾如非必要，避免外出；室內開冷氣，以及留意長者和小孩情況。在三重縣伊賀市，一名81歲老翁割草時被發現昏倒，當局指相信他死於中暑。昨日名古屋也有一名男子被發現死於一個停車場內，警方指他無明顯外傷，體溫過高，疑似中暑死亡。名古屋昨日氣溫達35.5度。大分縣等地也傳出有老人熱死。