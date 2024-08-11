遊日注意｜颱風瑪莉亞料周一登陸日本東北 恐雨量驚人 岩手縣對4萬居民發布避難指示

日本氣象廳預測，颱風「瑪莉亞」周一(12日)將登陸日本東北並帶來驚人雨量，日本航空已緊急取消周一國內線至少78個航班。首當其衝的岩手縣，久慈市及岩泉町周日開設多個避難所並對近4萬居民發布警戒等級第二高的「避難指示」，據報茨城縣周日有兩人被海浪捲走。

茨城縣鹿嶋市一處海水浴場，警方早上接報有兩名20多歲男子被海浪捲走，警方、消防及海上保安廳派人前往搜索。由於風暴逼近，當局自周六起已禁止民眾在該處游泳，全縣亦發出衝浪警告，指海浪高於正常水平。