遊日注意｜颱風瑪莉亞料周一登陸日本東北 恐雨量驚人 岩手縣對4萬居民發布避難指示

日本氣象廳預測，颱風「瑪莉亞」周一(12日)將登陸日本東北並帶來驚人雨量，日本航空已緊急取消周一國內線至少78個航班。首當其衝的岩手縣，久慈市及岩泉町周日開設多個避難所並對近4萬居民發布警戒等級第二高的「避難指示」，據報茨城縣周日有兩人被海浪捲走。
茨城縣鹿嶋市一處海水浴場，警方早上接報有兩名20多歲男子被海浪捲走，警方、消防及海上保安廳派人前往搜索。由於風暴逼近，當局自周六起已禁止民眾在該處游泳，全縣亦發出衝浪警告，指海浪高於正常水平。
颱風朝日本緩慢移動
日本放送協會(NHK)等媒體報道，瑪莉亞正朝著日本緩慢移動，氣象廳預測將在12日登陸東北地區。氣象廳發布颱風資訊顯示，瑪莉亞中午12時位於日本石卷市東南東方約280公里海面上，正以緩慢速度朝西北移動，中心氣壓980百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。
料颱風登陸宮城縣
根據颱風路徑潛勢預測圖，瑪莉亞暴風圈將於12日影響北日本，並可能從宮城縣登陸，在貫穿東北地區後進入日本海。岩手縣、宮城縣及青森縣首當其衝，周日(11日)入夜後直到周一上午東北地區靠太平洋側地區可能出現強降雨，雨量或超過往年8月一整個月的雨量。氣象廳呼籲民眾嚴防山泥傾瀉災害、低窪地區水浸、河水暴漲等災情。
岩手縣開設逾30個避難所
隨著颱風逼近，臨海的岩手縣久慈市政府針對全市15,404戶共31,465人發布避難指示。岩泉町公所也針對全町4,087戶共7,907人發布避難指示。久慈市在24個地點開設避難所，岩泉町也設置10個避難所。
另一颱風恐將形成
除了瑪莉亞，目前位於日本南鳥島近海的熱帶低氣壓，有可能在周一成為颱風，路徑預測也將直撲日本東北地區。
隨著瑪莉亞逼近，日本航空取消12日在仙台、山形、花卷等機場升降的78個航班，估計影響旅客數約7,000人。全日空表示，預計12日在函館、青森、秋田、仙台、福島等機場升降的航班將受影響。