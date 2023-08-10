遊日注意｜颱風蘭恩恐直撲日本 料周日逼近靜岡三重 東海道新幹線擬停駛

受到颱風「蘭恩」可能直撲影響，日本JR東海公司不排除在風暴可能來襲期間，停駛往來東京與大阪的東海道新幹線。部分高速公路屆時也可能採取停駛等管制措施。
日本放送協會(NHK)報道，日本東海旅客鐵道公司(簡稱JR東海)周四(10日)下午表示，隨著蘭恩逐漸逼近，傳統節日「盂蘭盆節」期間的8月13日至16日間，可能會預防性停駛特定時段的東海道新幹線列車，也不排除臨時停駛。
氣象廳預測，蘭恩周四下午4時的中心位置位於小笠原群島父島東南方約210公里海面上，以每小時10公里的速度朝西北偏西移動，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺。
遊日注意｜料蘭恩將影響東日本及西日本
氣象廳預測，蘭恩威力會逐漸增強，可能在盂蘭盆節期間影響東日本及西日本。
根據目前公布的颱風路徑潛勢預測圖，蘭恩可能會在8月13日下午接近靜岡縣及三重縣外海、14日觸陸，並在15日登陸。
遊日注意｜卡努來襲 四國降下破紀錄大雨
至於吹襲沖繩等地的颱風「卡努」，最近兩天導致四國部分地區降下破紀錄大雨，高知縣伊野町6小時累計雨量達332.5毫米，創當地觀測史降雨量新高。
高知電視台報道，因為當地大氣狀態非常不穩定，氣象廳周四凌晨宣布高知縣中部出現「線狀降水帶」(積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里)，發生山泥傾瀉及洪水等風險大增。
遊日注意｜當局對高知縣部分地區發布避難指示
當局對高知縣伊野町、大川村、土佐町發布「土石災害警戒情報」，以及警戒等級次高的「避難指示」。
根據日本國土交通省觀測，伊野町本川地區截至周四凌晨2時，觀測到每小時雨量72.5毫米的猛烈降雨，且從周三晚9時後的6小時累計雨量達332.5毫米，創當地觀測史新高。