遊日注意｜颱風蘭恩恐直撲日本 料周日逼近靜岡三重 東海道新幹線擬停駛

受到颱風「蘭恩」可能直撲影響，日本JR東海公司不排除在風暴可能來襲期間，停駛往來東京與大阪的東海道新幹線。部分高速公路屆時也可能採取停駛等管制措施。

日本放送協會(NHK)報道，日本東海旅客鐵道公司(簡稱JR東海)周四(10日)下午表示，隨著蘭恩逐漸逼近，傳統節日「盂蘭盆節」期間的8月13日至16日間，可能會預防性停駛特定時段的東海道新幹線列車，也不排除臨時停駛。

氣象廳預測，蘭恩周四下午4時的中心位置位於小笠原群島父島東南方約210公里海面上，以每小時10公里的速度朝西北偏西移動，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺。

遊日注意｜料蘭恩將影響東日本及西日本

氣象廳預測，蘭恩威力會逐漸增強，可能在盂蘭盆節期間影響東日本及西日本。

根據目前公布的颱風路徑潛勢預測圖，蘭恩可能會在8月13日下午接近靜岡縣及三重縣外海、14日觸陸，並在15日登陸。