遊日注意｜香港可增加飛日本航班 港府歡迎

日本今日公布從3月1日(周三)零時起放寬中國內地旅客入境限制，也會撤銷航班數目限制。根據外務省的通告，包括香港和澳門在內，中國直航班可在東京成田機場、羽田機場、關西機場及中部機場降落外，也可飛往日本其他機場，並且可以增加航班。特區政府歡迎日本有關決定，亦提到南韓在3月1日起也放寬香港客運航班限制。港府強調一直與日本與南韓當局保持溝通，嚴正要求盡早撤回所有針對香港航班的不合理限制；撤銷相關限制將為旅客帶來更大的便利，並有助加快香港航空業的復常。

遊日注意｜「港人不用再擔心航班取消」

旅遊促進會總幹事崔定邦稱，日本的航班限制措施令航空公司經常取消航班，如今撤銷對旅遊業的幫助大。他指在4月復活節假期，港人不用再擔心航班被臨時取消，有助增加市民到日韓旅遊的意欲，旅行社亦可更安心舉辦旅行團及推出套票。