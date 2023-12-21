熱門搜尋:
彩虹邨重建 冬至 聖誕節2023 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-21 20:26:43

遊日韓注意｜日本遭「10年一遇」最強寒流吹襲 北海道零下24度 南韓首爾零下22度凍到周六(有片)

分享：
日本

日本十年一遇最強寒流｜日本多處地區降大雪。(互聯網)

香港氣溫跌穿10度，港人旅遊熱點日本和南韓也遭寒流吹襲。日本傳媒形容這股強勁寒流為「10年一遇」，並將持續到周六；北海道陸別町日前錄得攝氏零下24度，是日本今年入冬後最低溫紀錄。日本當局呼籲大眾在大雪下小心駕駛，因積雪路滑各地發生不少車禍事故。與日本一海之隔的南韓，首都首爾周四早上氣溫跌至零下14.4度，加上大風體感溫度更跌至零下22度，而日間最高氣溫為零下7度。南韓今股寒流亦持續到周六。

日本 日本 日本 日本 日本 日本

遊日韓注意｜北海道降暴雪JR列車停駛

在「10年一遇」最強寒流吹襲下，日本海沿岸廣泛地區均降雪，截至周四下午2時的過去24小時，北海道苫前町降下31厘米雪量，岐阜縣白川鄉和廣島縣北部更分別降下42厘米雪量，廣島市也錄得41厘米雪量；青森縣青森市和新潟縣阿賀町分別降12厘米和20厘米雪量，九州北部福岡等也有降雪，大阪則首降雪。氣象廳預測北陸地區至周五早上6時的24小時降雪量將達80厘米、東海地區60厘米，北海道、關西和中國地區均降雪50厘米。報道指，北海道宗谷地地區因降雪學校須停課，JR宗谷線也有列車停駛，而JR東海公司也宣布，周四至周五可能將有部分路線列車停駛或出現延遲狀況。

遊日韓注意｜北海道留萌市89歲居民：今年的雪是最多的

北海道留萌市連日降大雪，一度發出暴風雪警報，不少車輛被困，積雪量已接近往年的4倍，堆得比人還高。有居民稱，今次的雪來得又急又快，除雪的速度快不過下雪速度。留萌市一名89歲居民日前受訪稱，「太誇張了。今年的雪是最多的，我都嚇到了，住在這裡數十年，好久沒看到這麼大的雪。」

遊日韓注意｜寒流席捲南韓全境  5米高瀑布結冰

今股寒流席捲南韓全境，忠清南道西海岸和全羅地區西部等地發出第三高級別大雪特別預警，該預警設有四級，水錶凍裂事故也相繼發生。鄰近北韓的鐵原郡跌至零下24.7度，除了首爾，周四清晨5時，主要城市的氣溫均跌至零下，仁川零下12.8度、大田零下11.9度，光州和釜山分別零下6.7度和零下6.5度。當局預測氣溫至周六下午才回升。在春川，5米高的九谷瀑布在嚴寒天氣下周四早上也結冰，遊客稱意想不到。

中央災難安全對策本部周四稱，截至周三晚11時，首爾、京畿和仁川共發生72宗水錶凍裂事故，其中45宗已完成修復，其餘正在修復當中。截至目前，尚未接到寒流造成的人員傷亡報告。

南韓 南韓 南韓 南韓 南韓 南韓 南韓 南韓 南韓 南韓
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受