遊日韓注意｜日本遭「10年一遇」最強寒流吹襲 北海道零下24度 南韓首爾零下22度凍到周六(有片)

香港氣溫跌穿10度，港人旅遊熱點日本和南韓也遭寒流吹襲。日本傳媒形容這股強勁寒流為「10年一遇」，並將持續到周六；北海道陸別町日前錄得攝氏零下24度，是日本今年入冬後最低溫紀錄。日本當局呼籲大眾在大雪下小心駕駛，因積雪路滑各地發生不少車禍事故。與日本一海之隔的南韓，首都首爾周四早上氣溫跌至零下14.4度，加上大風體感溫度更跌至零下22度，而日間最高氣溫為零下7度。南韓今股寒流亦持續到周六。

遊日韓注意｜北海道降暴雪JR列車停駛

在「10年一遇」最強寒流吹襲下，日本海沿岸廣泛地區均降雪，截至周四下午2時的過去24小時，北海道苫前町降下31厘米雪量，岐阜縣白川鄉和廣島縣北部更分別降下42厘米雪量，廣島市也錄得41厘米雪量；青森縣青森市和新潟縣阿賀町分別降12厘米和20厘米雪量，九州北部福岡等也有降雪，大阪則首降雪。氣象廳預測北陸地區至周五早上6時的24小時降雪量將達80厘米、東海地區60厘米，北海道、關西和中國地區均降雪50厘米。報道指，北海道宗谷地地區因降雪學校須停課，JR宗谷線也有列車停駛，而JR東海公司也宣布，周四至周五可能將有部分路線列車停駛或出現延遲狀況。

遊日韓注意｜北海道留萌市89歲居民：今年的雪是最多的

北海道留萌市連日降大雪，一度發出暴風雪警報，不少車輛被困，積雪量已接近往年的4倍，堆得比人還高。有居民稱，今次的雪來得又急又快，除雪的速度快不過下雪速度。留萌市一名89歲居民日前受訪稱，「太誇張了。今年的雪是最多的，我都嚇到了，住在這裡數十年，好久沒看到這麼大的雪。」