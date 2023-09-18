遊橫濱可與其他遊客分享的士？　神奈川知事稱正研究計劃

在日本旅行，於一些大城市的地方乘坐鐵路或是巴士一般都比較方便。然而在比較偏遠的景點，公共交通服務並不是那麼便利，而且服務時間短，隨時有機會因為錯過尾班車而需要求助的問題。神奈川知事黑岩祐治，在周日（17日）出席一個電視訪問上，透露推出神奈川的共乘計劃。

日本神奈川縣知事黑岩祐治在一個電視節目上，透露該縣正計劃共乘的士的計劃，並已經與當地的的士業界在商討，希望獲得有關的支持。

黑岩在節目上表示，旅客現在已經回來了，而且數量正在反彈。然而在一些遊客的觀光地點，旅客都在埋怨找不到的士。他指，解禁共乘服務，將會是一個重要的解決方法。他表示，將與當地的士公司合作，從神奈川開始，推出日本版的共乘車概念。

與的士公司合作推應用程式

黑岩祐治透露，神奈川版的共乘計劃與「泥鯭的」並不一樣，會由的士公司負責營運，而且有限定的時間及地點提供服務。提供服務的司機，將接受的士公司的培訓及註冊，同時加入使用者評價的制度，以及使用非的士的車輛需要獲的士公司認可，同時提供預約用的應用程式及保險等。

有關於日本的共乘計劃，其實過去前日本首相菅義偉、現日本數碼大臣河野太郎以及前環境大臣小泉進次郎都曾表示需要考慮，而日本的國土交通省就對計劃表示需要慎重考慮。