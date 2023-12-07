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國際
2023-12-07 11:00:00

遊歐注意｜歐盟官員警告 歐洲多國聖誕面臨「巨大恐襲風險」與一事有關

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約翰松(Ylva Johansson)，警告歐盟多國聖誕期間的恐襲風險「巨大」。(路透社)

約翰松(Ylva Johansson)，警告歐盟多國聖誕期間的恐襲風險「巨大」。(路透社)

一位歐盟高級官員表示，歐盟多國在即將到來的聖誕假期面臨「巨大的恐怖襲擊風險」。

歐盟內政事務委員約翰松(Ylva Johansson)周二表示，以色列及哈馬斯戰爭引起的社會兩極化，令歐盟多國的暴力風險增加。約翰松的言論是在一名遊客在巴黎被刺身亡數天後發表，她在出席歐盟內政部長會議前稱：「我們最近在巴黎看到這一點，不幸的是，我們較早前也看過(類似事件)」，但她沒有具體說明是否有任何特定訊息而發出上述警告。

約翰松表示，歐盟將提供額外3,000萬歐元，用於加強安全措施。德國內政部長法埃瑟(Nancy Faeser)亦發出類似警告，指歐盟必須對襲擊威脅保持警覺，指激進伊斯蘭主義者施襲風險高。

巴黎鐵塔附近日前發生的襲擊︰

疑犯Armand R.。(互聯網)

歐洲恐襲｜以哈開戰以來 歐洲多國仇恨罪激增

英國廣播公司(BBC)稱，自哈馬斯突襲以色列以來，引爆以哈戰火並造成大量巴人平民死亡以來，歐洲多國的仇恨犯罪案激增。最新一宗發生在上周六，26歲男子Armand R.涉嫌在法國巴黎艾菲爾鐵塔附近，刺死一名23歲的德國男遊客，並刺傷事主女友，之後再用鎚襲擊一名英國男遊客。警方表示，疑犯來自一個伊朗家庭，自稱效忠於伊斯蘭國(IS)。

德國則在較早前扣查兩名15及16歲少年，涉嫌密謀襲擊利華古遜(Leverkusen)一聖誕市集，其中一人是德國及阿富汗國籍，另一則是俄羅斯籍；而一名去年入境德國的20歲伊拉克青年，亦因涉嫌用刀襲擊漢諾威(Hannover)聖誕市集民眾已被扣查。

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