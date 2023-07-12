遊歐注意｜熱浪襲歐洲意大利高溫或達45度 指揮交通舉牌工人熱死 遊客羅馬鬥獸場中暑(多圖)

歐洲南部遭熱浪侵襲，意大利、西班牙和希臘熱到爆，今個星期至下周氣溫料達攝氏40度以上，到歐洲旅行的人要注意。意大利米蘭東南面的洛迪市昨日超過40度，一名舉路牌指揮交通的工人在烈日下熱暈，送院後不治。在首都羅馬，周一起接連3天發出紅色高溫警告，另7個主要城市包括佛羅倫斯和都靈昨亦發紅色警告。羅馬昨氣溫達36度，旅遊景點羅馬鬥獸場四周空曠烈日當空更是酷熱，昨可見一名英國遊客中暑坐在地上，旁人遞上水助她降溫。於南部城鎮曼弗雷多尼亞，兩名分別6歲和7歲的兄弟昨疑消暑降溫，於一個灌溉水塘溺斃。羅馬和佛羅倫斯預測氣溫分別達41度和37度，意大利撒丁島和西西里島今日或達45度。