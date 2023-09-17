遊泰國注意｜背心熱褲華女曼谷遭綁架勒索 遇車禍逃脫(有片)

泰國曼谷日前發生一宗中國女遊客遭綁架勒索案，因一宗車禍揭發事件。《曼谷郵報》稱，該名27歲中國女遊客透過手機應用程式(app)經友人介紹認識疑犯，互傳短訊10天後相約見面，但於晚飯飲酒後暈倒，翌日於酒店醒來全身赤裸，男子繼而綁架她，以及勒索20萬人民幣贖金。前往取錢途中，該男子所駕車子與人追尾相撞，中國女子趁機逃脫並報警。除了綁架、勒索和猥褻控罪，警方稱有待受害人的驗身結果，再決定是否加控強姦罪名。

遊泰國注意｜勒索20萬人民幣贖金

被捕疑犯亦是中國人，姓趙(Zhao Wulin)、36歲，籍貫為河南省，在中東杜拜任職司機，也有柬埔寨工作證，而受害人是南韓整容手術的中介人，經常持遊客簽證出入泰國。案情指，女受害上周三與趙於曼谷一間燒烤店食晚飯和飲酒後感到頭暈，翌日醒來後完全不記得發生了甚麼事，她身上亦沒有穿衣服。疑犯勒著她的頸要脅她，並說會帶她往芭堤雅，然後綁起她和要求20萬人民幣贖金。女受害人叫了朋友匯款5萬人民幣到她戶口，車禍發生時兩人正駕車前往提取款項。