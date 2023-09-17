遊泰國注意｜背心熱褲華女曼谷遭綁架勒索 遇車禍逃脫(有片)

泰國曼谷日前發生一宗中國女遊客遭綁架勒索案，因一宗車禍揭發事件。《曼谷郵報》稱，該名27歲中國女遊客透過手機應用程式(app)經友人介紹認識疑犯，互傳短訊10天後相約見面，但於晚飯飲酒後暈倒，翌日於酒店醒來全身赤裸，男子繼而綁架她，以及勒索20萬人民幣贖金。前往取錢途中，該男子所駕車子與人追尾相撞，中國女子趁機逃脫並報警。除了綁架、勒索和猥褻控罪，警方稱有待受害人的驗身結果，再決定是否加控強姦罪名。
遊泰國注意｜勒索20萬人民幣贖金
被捕疑犯亦是中國人，姓趙(Zhao Wulin)、36歲，籍貫為河南省，在中東杜拜任職司機，也有柬埔寨工作證，而受害人是南韓整容手術的中介人，經常持遊客簽證出入泰國。案情指，女受害上周三與趙於曼谷一間燒烤店食晚飯和飲酒後感到頭暈，翌日醒來後完全不記得發生了甚麼事，她身上亦沒有穿衣服。疑犯勒著她的頸要脅她，並說會帶她往芭堤雅，然後綁起她和要求20萬人民幣贖金。女受害人叫了朋友匯款5萬人民幣到她戶口，車禍發生時兩人正駕車前往提取款項。
遊泰國注意｜被綁華女逃出車廂截的士離開
兩人所乘車輛在一條高速公路與另一車子追尾碰撞，趙落車與對方司機爭論，對方堅持等待其保險經紀到場處理事件，豈料前來的竟是警員，並拘捕趙男；原來受害人趁兩人爭論時偷偷地鬆開手腳上的繩索逃出車廂，並搭的士前往報警。警方稱，在趙的汽車內發現綑綁受害人的繩，以及10萬泰銖(約2.2萬港元)和其他外幣。警方相信趙是單獨行動，與中國犯罪集團無關。至於車禍中的另一司機，他稱完全不知道對方車上有女子遭綁架，也看不見她逃脫的經過。
遊泰國注意｜中國遊客常遭綁架勒索
近年泰國頻頻發生中國遊客遭住在泰國的中國籍犯罪分子綁架勒索事件，成為泰國最大安全問題。在部分個案，移民局警員更參與其中。在今年4月，一名單獨到曼谷的旅遊的25歲中國女子，在曼谷夜店區皇家大道(Royal City Avenue)於潑水節認識一名男子後，跟對方回寓所，發現屋內有另一男子，兩男毆打她和合力用繩綑綁她，偷去其iPhone手機，並強迫她轉帳逾42萬泰銖(9.3萬港元)。綁匪之後逃離現場，該中國女遊客翌日自行解開繩索逃出。
在同月另一宗綁架案，一名中國男子遭勒索近400萬泰銖(約89萬港元)。6名疑犯涉案，其中一人聲稱那名中國男子是中國通緝犯， 他們的綁架動機是「協助國家」。隨著泰國宣布本月25日起暫時免除中國遊客簽證要求，為期5個月，相信會吸引大量中國遊客到來，當局稱會加強措施保護遊客安全。