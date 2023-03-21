遊泰國PP島1歲童遭惡猴攻擊 勇父力敵群猴被咬傷(有片)

在香港郊遊有機會遇到猴子，大家最好不要靠近，免像澳洲一個家庭遊泰國時遭惡猴攻擊。澳洲一對網紅夫婦與分別5歲和1歲的兒子，到泰國以美景聞名的PP島(Ko Phi Phi或Phi Phi Islands)浮潛玩耍，豈料兒子與猴子初接觸變成遭群猴攻擊，裝有銀包、手機和護照的袋被搶。最後孩子的父親大戰群猴，向牠們揮拳最終被咬傷和抓傷，需注射10針俗稱「瘋狗針」的狂犬病疫苗，以防受感染。

猴子咬人｜取回手挽袋激怒猴群

38歲的Riley Whitelum與29歲妻子Elayna Carausu與兒子揚帆環遊世界，在YouTube頻道擁有超過180萬訂購用戶，他們上載了事發經過片段。一家坐船往PP島時，已知道那裡以多猴子見稱，讓孩子可以看看，但早上去到島上時，樹叢中並未見有猴子，打算日落時再到沙灘看看。鏡頭一轉是Carausu浮潛期間聽到孩子尖叫聲，心知不妙趕快遊回岸。片段可見，Whitelum與5歲兒子Lenny和1歲兒子Darwin在一旁近距離看著一群猴子，但當一隻猴子前去他們放在地上的手挽袋時，Whitelum上前試圖趕走猴子拿回那個袋，豈料卻激怒那些猴子並衝向1歲的Darwin。事情發生得很快，Darwin跌倒並哭喊，情況驚險，Whitelum立即抱起他，一名女友人則抱起Lenny。

猴子咬人｜「拳打猴子感覺並不好，但牠們攻擊兒子」

Whitelum抱起兒子後想拿回放有貴重物品的手挽袋，但猴子這時一湧而上，還張開口要咬他，Whitelum握起拳頭與惡猴對視。他之後放下兒子再嘗試取回手挽袋，這時猴子再度一湧而上包圍襲擊他，他手握拳頭打向猴子。Whitelum最後拿回袋，但手指被咬傷。Carausu游回海灘得知發生甚麼事時一臉驚訝，Whitelum向妻子說：「拳打猴子感覺並不好，但不是開玩笑，牠們攻向Darwin。」另一男友人說，「一片慌亂，很恐怖，Darwin可能會留下陰影。」Whitelum又批周圍的人只在一旁觀看，未有上前協助。