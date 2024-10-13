遊泰注意！曼谷加強管理街邊小販 限制攤檔面積與入息 須聘泰籍幫工 遷入小販中心

街邊小販向來是泰國曼谷的特色，但為了保障行人和交通安全，曼谷市政府提出新規定以加強管理街頭小販，目標是逐步減少街邊小販，並把小販移到規劃好的區域。
「貧窮的泰國人」才能當小販
《曼谷郵報》報道，曼谷市政府擬加強管理街邊小販，根據市政府草擬中的新規定，只有「貧窮的泰國人」才能當街邊小販。而「貧窮的泰國人」是有泰國公民身份的民眾，且必須符合三種狀況中其中一種，包括持有國家福利卡、在政府特定補助計劃下住房，或是接受社會發展和人類安全部的福利補助。
設30萬泰銖入息限制
此外，申請者開始經營後第二年的收入不能超過30萬泰銖(約7萬港元)，可以僱用一個泰籍幫工，但不能用外籍勞工。市府會每年根據經濟狀況、通脹以及貧窮線等不同情況，檢討30萬限制入息規定。
確保小販不會阻街
市政府也會每一至兩年，根據人流和交通狀況檢討規劃給街邊小販擺檔的區域，確保小販不會影響行人安全，而這些區域內也會確保小販不會阻擋巴士站牌、天橋入口以及公共設施的入口。
限制小販攤檔面積
每名小販的位置最多只有3平方米，只能設在行人路的邊緣上，要離馬路最少50厘米，並確保行人路有1.5米到2米的寬度讓人行走，每10名小販就要留3米的緊急出口。
曼谷將建設更多小販中心
曼谷市長查察(Chadchart Sittipunt)曾表示，市府的目標是逐步減少街頭小販，取而代之把小販們移到規劃好的區域，類似新加坡小販中心，過去2年已約有1萬小販離開街頭，市府正努力建設更多小販中心。
查察已簽署規範街頭小販的新規定，等王室公報正式公告後，規定便會正式實施。