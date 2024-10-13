遊泰注意！曼谷加強管理街邊小販 限制攤檔面積與入息 須聘泰籍幫工 遷入小販中心

街邊小販是曼谷的特色，但為了保障行人和交通安全，市政府加強管理小販。(資料圖片)

街邊小販向來是泰國曼谷的特色，但為了保障行人和交通安全，曼谷市政府提出新規定以加強管理街頭小販，目標是逐步減少街邊小販，並把小販移到規劃好的區域。

「貧窮的泰國人」才能當小販

《曼谷郵報》報道，曼谷市政府擬加強管理街邊小販，根據市政府草擬中的新規定，只有「貧窮的泰國人」才能當街邊小販。而「貧窮的泰國人」是有泰國公民身份的民眾，且必須符合三種狀況中其中一種，包括持有國家福利卡、在政府特定補助計劃下住房，或是接受社會發展和人類安全部的福利補助。