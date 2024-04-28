遊泰注意｜泰國多地錄44度高溫 3歲童烈日玩水暴斃 曼谷亦達42度

《曼谷郵報》引述當地氣候部門稱，周日泰國北部錄得的氣溫介乎39至44度；東北部錄得42至44度；中部錄得39至44度；東部錄得35至42度；南部錄得35至41度；「最清涼」的西部錄得35至38度；而曼谷及周邊地區則錄得35至42度。

泰國多地高溫持續，今天(28日)該國北部、東北部及中部地區氣溫高達攝氏44度，一名3歲小童在室外玩水時突感頭痛，之其嘔吐大作並昏迷，送院後不治。

氣候部門稱該國氣溫可能進一步上升至本月底；而由今天起至5月7日，預料氣溫將持續高企，其中即日起至5月2日因預計降雨機會低，料氣溫難以下降，目前展望5月3日至5月7日，東北及東部有雨雲出現，氣溫有機會緩和。

有馬來西亞傳媒報道，泰國一名母親在Facebook發文稱，其3歲孩子於烈日當空下，在一個大水盆裡玩水，未幾跑回家稱感到頭痛。小孩之後嘔吐了4次，其後更不省人事。

該名婦人的丈夫見狀把兒子送院，但醫護人員進行30分鐘心肺復甦法，仍無法救回孩子性命。據報腦部掃瞄結果顯示，孩子大腦裡的毛細血管破裂，導致大量血塊形成。由於孩子並無外傷，院方初步認為他本身罹患先天性疾病或遺傳病，但須待解剖才知毛細血管突然破裂的原因。有網民認為孩子的死因可能與天氣太熱有關，呼籲家長留神。