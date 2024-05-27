遊泰注意｜芭堤雅酒吧遊客不滿帳單 跟店員爭執 遭兩保安狂毆踢頭(有片)

兩名英國遊客，在泰國芭提雅酒吧街6巷(Soi 6)光顧酒吧後，埋單時質疑店方濫收款額而跟方起爭執，兩遊客最終被3名保安當街狂毆，其中一人更慘被踢頭，倒地不起，旁人欲幫無從。
英國傳媒報道，事發在上周五，兩名遊客埋單時認為帳單金額不妥，跟店員爭執，3名保安隨即介入。
經過幾分鐘推撞後，保安突然發狂，毆打兩名分別穿灰衫及白衫的遊客，將他們拖到街上、推倒在地。片段可見，其中一名保安朝著白衫遊客的腿和胸部踢踹；另一名保鏢則更暴力，衝前猛踢遊客頭部。被踢頭的遊客之後躺在地上動也不動。片段亦可見其中一名保鑣鼻子受傷流血。
芭堤雅酒吧｜當地警方︰未立案拘捕任何人
兩名遊客最終情況未明。當地警方指，3名保鑣已因其行為被警告，但沒有被捕或被起訴。因被打的遊客沒有報案，警方並未立案調查，但稱將查看閉路電視片段了解事發經過。對於有傳聞說被打遊客身在醫院深切治療部，當地警方澄清指無收到醫院任何通報。
芭堤雅酒吧｜帳單近600元 店員解釋爭執起因
報道指，涉事酒吧內的一名女公關指，當日有一行3人英國遊客光顧，3人的帳單金額約為2,800泰銖(約597港元)。侍應則稱，當日有兩名女公關「坐枱」陪飲招待，其中兩人之後付錢埋了自己的單，但另一遊客則未付，而且不斷「轉枱」坐，「於是我便叫他們付錢，白衫遊客說他已經付了。我解釋我是在問未付錢的那一位……他們便辱罵我，說酒吧詐騙。我便通知保安，說該名遊客不肯付錢」。據報白衫遊客推了一下保鑣，令情況一發不可收拾。