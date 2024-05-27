遊泰注意｜芭堤雅酒吧遊客不滿帳單 跟店員爭執 遭兩保安狂毆踢頭(有片)

兩名英國遊客，在泰國芭提雅酒吧街6巷(Soi 6)光顧酒吧後，埋單時質疑店方濫收款額而跟方起爭執，兩遊客最終被3名保安當街狂毆，其中一人更慘被踢頭，倒地不起，旁人欲幫無從。

英國傳媒報道，事發在上周五，兩名遊客埋單時認為帳單金額不妥，跟店員爭執，3名保安隨即介入。

經過幾分鐘推撞後，保安突然發狂，毆打兩名分別穿灰衫及白衫的遊客，將他們拖到街上、推倒在地。片段可見，其中一名保安朝著白衫遊客的腿和胸部踢踹；另一名保鏢則更暴力，衝前猛踢遊客頭部。被踢頭的遊客之後躺在地上動也不動。片段亦可見其中一名保鑣鼻子受傷流血。