遊輪旅客遲到後「飛艇」追上仍被拒登船 8人受困非洲島嶼嬲到爆

遊輪旅行近年來成為旅遊熱門選項，不過近日海外有8名遊客，因為沒趕上船出發的時間，被船長拒絕登船，8人被困在非洲島嶼上，不僅身無分文，也沒有攜帶任何必須藥品。

8名來自美國和澳洲的旅客中，包括一名孕婦和一名患有心臟病的老人，他們搭乘挪威遊輪，來到了中非的聖多美島（São Tomé Island）遊玩，其中一名旅客坎貝爾表示，由於船長拒絕讓他們重新登船，8人就這樣被困在小島。

稱已緊急聯繫遊輪公司

回想事發經過，坎貝爾解釋，當時在島嶼請了當地的導遊，但由於旅行社行程延誤，發現會來不及趕上登船時間，隨後旅行社聯繫了遊輪公司，告知會有旅客遲到，不料當他們火速返抵港口時，發現遊輪並未稍作等待，仍拋錨離去。

這時島上的海岸警衛隊，將坎貝爾和他的妻子吉爾戴上一艘小船，想讓他們上船，不過船長卻拒絕讓他們登船，坎貝爾表示：「遊輪第二天沒有停靠港口，只是要行駛到海上，船長只要做出一個簡單的決定，讓一艘補給船返回接我們，就能繼續上路，但他卻拒絕這麼做。」