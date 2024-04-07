遊輪旅客遲到後「飛艇」追上仍被拒登船　8人受困非洲島嶼嬲到爆

遊輪旅行近年來成為旅遊熱門選項，不過近日海外有8名遊客，因為沒趕上船出發的時間，被船長拒絕登船，8人被困在非洲島嶼上，不僅身無分文，也沒有攜帶任何必須藥品。
8名來自美國和澳洲的旅客中，包括一名孕婦和一名患有心臟病的老人，他們搭乘挪威遊輪，來到了中非的聖多美島（São Tomé Island）遊玩，其中一名旅客坎貝爾表示，由於船長拒絕讓他們重新登船，8人就這樣被困在小島。
稱已緊急聯繫遊輪公司
回想事發經過，坎貝爾解釋，當時在島嶼請了當地的導遊，但由於旅行社行程延誤，發現會來不及趕上登船時間，隨後旅行社聯繫了遊輪公司，告知會有旅客遲到，不料當他們火速返抵港口時，發現遊輪並未稍作等待，仍拋錨離去。
這時島上的海岸警衛隊，將坎貝爾和他的妻子吉爾戴上一艘小船，想讓他們上船，不過船長卻拒絕讓他們登船，坎貝爾表示：「遊輪第二天沒有停靠港口，只是要行駛到海上，船長只要做出一個簡單的決定，讓一艘補給船返回接我們，就能繼續上路，但他卻拒絕這麼做。」
靠信用卡刷5000美元維生
而除了坎貝爾和吉爾，還有另外四名美國旅客和兩名澳洲旅客，也被困在島上，其中還有孕婦、殘疾者和心臟病患，所有人身無分文，也沒有急救藥品，靠着坎貝爾夫婦的一張信用卡，刷了5,000美元（約3.91萬港元）才讓大家暫時擁有食物、盥洗用具和住宿地。
不過對於旅客的不滿，遊輪公司態度堅決回應：「乘客有責任確保他們在公布的時間返回船上，出海時間點已通過船上的對講機、日常廣播進行傳達，並在離開船隻之前發布，若來不及登船，旅客有責任支付在遊輪抵達下一個可用停靠港，開放重新登船期間所需的任何旅行費用。」
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