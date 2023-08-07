遊韓注意｜「不死風暴」卡努二次襲沖繩再吹九州　周四逼近釜山貫穿南韓影響全境

被日本形容為「怪風」的風暴卡努(Khanun)二次吹襲日本沖繩，預料周二下午至周四清晨襲日本九州，繼而北上登陸南韓；根據預測路徑，卡努會由中間貫穿南韓，幾乎全國地區都受影響。南韓氣象廳今日稱，卡努將於周四「強勢」登陸慶尚南道南海岸，於周四上午9時抵達釜山西南方向90公里海上；卡努風力列為「強」，最大風速每秒33至44米，該強度的風力可造成行駛中的火車脫軌。卡努貫穿朝鮮半島料周五早上9時抵北韓咸興市，並於周六到達中國東北地區，減弱為溫帶低氣壓，帶來強風大雨。

怪風卡努｜周二為鹿兒島九州帶來強風暴雨 網友：它怎麼還在啊

卡努上周三先吹沖繩造成3死逾70人受傷，減弱後上周五在東海盤旋再度增強，今日上午9時於距離沖繩東北面約300公里的海域掠過。卡努風向突轉東並吹向北往日本九州，日本氣象專家稱，颱風由西吹向東並不出奇，但卡努的移動卻非常不尋常，突然掉頭，「實在是很怪」。日本氣象局指卡努移動緩慢，周二為鹿兒島奄美地區和九州南部帶來最多300毫米雨量，或出現破紀錄的大暴雨，並於周三逼近九州。日本西部和東部也可能降大雨。

卡努上周也為台灣帶來暴雨，重創南投仁愛鄉，單日雨量達破紀錄的749毫米，台灣網友均關注其動向。根據台灣傳媒報道，網友表示「沖繩QQ不知道洗臉洗了幾天」、「它怎麼還在啊」、「這颱風好愛玩，台日韓都去過一遍」、「有夠虐人」、「沖繩被掃2次了」、「真的是很會扭的卡努」、「亂七八糟的颱風」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，日本稱卡努颱風為第一怪颱。