遊韓注意｜北韓連續3日在延坪島附近開炮 南韓促仁川一郡居民小心

朝鮮半島局勢再度升溫。南韓軍方指，北韓周日再在西部海域、南韓延坪島以北地區附近，進行炮擊訓練，是連續第3日有此舉動。南韓呼籲在鄰近延坪島的仁川市熊津郡居民在戶外活動時要小心。分析認為，朝軍的舉動可能是密謀在4月南韓國會選舉前，激化緊張局勢。

南韓軍方消息人士透露，北韓周日下午4時起，在延坪島以北地區進行炮擊訓練，仁川市熊津郡一度向居民發送短信提示，稱朝方有炮聲傳出，並指延坪部隊正在應對。據報北韓的炮彈掉落位置，最終未有超越西部海域北方界線，韓方亦沒遭受損失，韓方無計劃以射擊應對。