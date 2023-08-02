遊韓注意｜南韓酷熱警告提升至最高 增至23人熱死為去年3倍

全球不少地區受熱浪侵襲，日本高溫屢破紀錄，另一港人旅遊熱點南韓今年夏季也較往常熱。當局周二起發出最高第四級「嚴重」的酷熱警告，這是自2019年以來首次發出嚴重警告，高溫天氣還會持續數天，到南韓旅遊要做好防暑，補充水份和帶備手提小風扇。高溫天氣在南韓已造成最少23人死亡，是去年7人的3倍；在5月20日至7底有21人死於炎熱，昨日再多兩人死亡。死者大部分是長者，在戶外耕作中暑。