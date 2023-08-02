遊韓注意｜南韓酷熱警告提升至最高 增至23人熱死為去年3倍

全球不少地區受熱浪侵襲，日本高溫屢破紀錄，另一港人旅遊熱點南韓今年夏季也較往常熱。當局周二起發出最高第四級「嚴重」的酷熱警告，這是自2019年以來首次發出嚴重警告，高溫天氣還會持續數天，到南韓旅遊要做好防暑，補充水份和帶備手提小風扇。高溫天氣在南韓已造成最少23人死亡，是去年7人的3倍；在5月20日至7底有21人死於炎熱，昨日再多兩人死亡。死者大部分是長者，在戶外耕作中暑。
遊韓小心中暑｜鄰近首爾地區周二高達38.4度
首爾以南的驪州市周二錄得攝氏38.4度，當局在周二晚上6時發出嚴重酷熱警告，即全國180個地區中最少40%地區的氣溫連續3天或以上，預期會達35度或以上；或10%地區的氣溫會達38度或以上。拿著手提小風扇的一名21歲大學生受訪稱，在街上走走已汗流浹背，「這種天氣不可以沒有小風扇」。
遊韓小心中暑｜北韓周四氣溫料介乎35度至37度
南韓全羅北道新萬金正舉行第25屆世界童軍大露營，約4.3萬名來自全球各地人士參加，大會稱約400人現不適，出現短暫頭痛等輕微中暑徵狀。建築工人工會今日開記者會要求制定措施防範工人中暑，稱「在目前情況下，建築工人熱死是『預期的死亡』」。北韓亦受熱浪侵襲，國營傳媒稱周四氣溫料達35至37度。