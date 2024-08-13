遊韓注意｜海水變暖 濟州島沿岸今夏頻現鯊蹤 威脅海女及潛水客安全

南韓濟州島鯊魚出沒注意！韓聯社報道，受到海洋生態環境改變等因素影響，濟州島今夏至今已有5宗「發現鯊魚」通報。其中，民眾6月在濟州島沿岸海域捕獲具攻擊性的短尾真鯊，當局呼籲在沿岸捕捉海產的海女以及潛水人士等防範鯊魚襲擊。

濟州島西歸浦海洋警察署周一表示，周日(11)下午5時左右，有潛水人士在西歸浦市城山邑廣峙其海邊附近發現鯊魚蹤跡，推測鯊魚身長約2至2.5米，未能確認其品種。

鯊蹤報告今夏增多

濟州島西歸浦市沿岸6月起至今，在地歸島附近、中文洞、城山邑等地都報稱發現鯊蹤，5宗案例由潛水客或釣魚客通報，而其中兩次更成功捕獲2.8米長的短尾真鯊。報道指，濟州市(濟州島北部)、以及西歸浦市(濟州島南部)去年共通報4宗發現鯊魚案例。