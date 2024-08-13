遊韓注意｜海水變暖 濟州島沿岸今夏頻現鯊蹤 威脅海女及潛水客安全

南韓濟州島鯊魚出沒注意！韓聯社報道，受到海洋生態環境改變等因素影響，濟州島今夏至今已有5宗「發現鯊魚」通報。其中，民眾6月在濟州島沿岸海域捕獲具攻擊性的短尾真鯊，當局呼籲在沿岸捕捉海產的海女以及潛水人士等防範鯊魚襲擊。
濟州島西歸浦海洋警察署周一表示，周日(11)下午5時左右，有潛水人士在西歸浦市城山邑廣峙其海邊附近發現鯊魚蹤跡，推測鯊魚身長約2至2.5米，未能確認其品種。
鯊蹤報告今夏增多
濟州島西歸浦市沿岸6月起至今，在地歸島附近、中文洞、城山邑等地都報稱發現鯊蹤，5宗案例由潛水客或釣魚客通報，而其中兩次更成功捕獲2.8米長的短尾真鯊。報道指，濟州市(濟州島北部)、以及西歸浦市(濟州島南部)去年共通報4宗發現鯊魚案例。
短尾真鯊於亞熱帶海域生活
短尾真鯊主要在溫帶、亞熱帶海域棲息，身長可達3米，與大白鯊、虎鯊等同樣具攻擊性。專家指，鯊魚近年在濟州島海域頻繁出沒，主要受到海水變暖、海洋環境變化等因素影響，加上能阻擋鯊魚靠近海岸的印太樽鼻海豚近年數目減少，導致鯊魚游近濟州島沿岸。
鯊魚為捕獵鰤魚靠岸
以往冬季，鯊魚為了捕獵鰤魚而游近濟州島沿岸，但近年因海水溫度上升，連夏天也靠岸，對捕捉水產維生的海女而言，安全受到威脅。為免受襲，西歸浦市部分漁船安裝驅趕鯊魚的電波裝置。