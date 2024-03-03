遊馬來西亞無交通卡Touch 'n Go付錢遭趕落車 3德國遊客：對旅客不友善 網民轟無做功課

電子支付大行其道，去外地旅行時要上網查清楚當地交通的支付方法。日前在馬來西亞有3名德國遊客在當地搭巴士，等候多時終於有巴士到來，但上車後卻一臉無奈地落車，原因是他們沒有像香港八達通的支付卡「一觸即通」(Touch 'n Go)，無法付車費搭不到巴士。其中一人表示，沒有其他方法付款對外國遊客不友善。但有網民批評是他們旅行前無上網做功課查清到馬來西亞旅遊須知。

遊馬來西亞｜Touch 'n Go可在便利店購買 網民：有時缺貨 事件發生在吉隆坡附近的鵝嘜鎮黑風洞車站，該3名德國遊客想搭公共巴士公司Rapid KL的巴士回吉隆坡市中心。網民上載片段可見，一男兩女德國遊客起初站在巴士門口，與巴士司機交談一會後落車，一臉沮喪。那名德國男遊客向拍片者稱，「這裡完全沒有展示任何支付車費的方法，我們也不知道哪裡可買Touch 'n Go卡。」巴士司機只告訴他們不能上車，他們不知道如何回吉隆坡。他又指，巴士站牌殘舊兼褪色，無法看清上面的資訊，又沒有遮檔太陽設施和等車的座位，周圍也污糟堆有垃圾，讓人感覺不舒服。