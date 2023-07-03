遊馬注意｜華女吉隆坡機場被扣留 須付「放行費」高官闖禁區救人 驚動首相︰將徹查

馬來西亞吉隆坡機場發生一場「權力鬥爭」，引發國際關注。事緣當地旅遊部長日前突然闖入機場禁區，外界旋即質疑他濫用權力。峰迴路轉的是，部長「硬闖」禁區是為從移民局手上「營救」一名中國籍女子。據報該女子是內地中央電視台高層的助手，入境時被官員要求支付「放行費」。事件被指令當地官員的貪污惡習浮上水面，驚動首相安華，他隨即突擊視察機場，揚言徹查及採取果斷行動。據報類似涉貪扣押中國籍入境人士事件，在當地已非首例。
事發於當地時間上月29日晚，一名中國女子以遊客身份入境時，被移民局官員扣查。馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信於凌晨3時帶同其部門官員，前往機場「救人」，強調事前有申請通行證，並非「強闖」。他表示該女子因言語不通，遭移民局官員關進「小黑房」扣查問話逾15小時，期間被要求支付約1.8萬馬幣(約3萬港元)「放行費」。另有報道指，該女子由深圳出發，為中央電視台一名高層的助理，高層順利入境，她卻被攔下，之後高層向馬來西亞駐廣州總領事館求助。
移民局涉貪｜救人官員︰我已第5次出手！
張慶信直指移民局官員涉嫌濫權貪污，更形容移民局官員如「飢餓豺狼」，並指今次已是他第5次出面干預這種事。當地馬中友好互助協會(MCFAMAA)執行顧問張天賜亦指，類似事件非首次發生，5月中亦有一名受邀前往大馬的中國籍攝影師被移民局無故扣查，連同隨行中國代表在機場等待近3小時，最終須由他出面要求移民局放行，不涉任何費用。他並稱過去曾接獲不少相關求助。但移民局官員否認索錢，指涉事女子文件不齊全、無法出示回程機票，才不准她入境。
事件驚動安華，他前日突然視察機場運作，其後指有一小撮人還活在「舊方式」中，揚言採取嚴肅果斷行動保護政府形象。他稱目前仍在調查上述涉貪事件，並指因政治及權力鬥爭等因素，要提升國家聲望並不容易，呼籲官員為國家形象作出改變。