遊馬注意｜華女吉隆坡機場被扣留 須付「放行費」高官闖禁區救人 驚動首相︰將徹查

馬來西亞吉隆坡機場發生一場「權力鬥爭」，引發國際關注。事緣當地旅遊部長日前突然闖入機場禁區，外界旋即質疑他濫用權力。峰迴路轉的是，部長「硬闖」禁區是為從移民局手上「營救」一名中國籍女子。據報該女子是內地中央電視台高層的助手，入境時被官員要求支付「放行費」。事件被指令當地官員的貪污惡習浮上水面，驚動首相安華，他隨即突擊視察機場，揚言徹查及採取果斷行動。據報類似涉貪扣押中國籍入境人士事件，在當地已非首例。

事發於當地時間上月29日晚，一名中國女子以遊客身份入境時，被移民局官員扣查。馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信於凌晨3時帶同其部門官員，前往機場「救人」，強調事前有申請通行證，並非「強闖」。他表示該女子因言語不通，遭移民局官員關進「小黑房」扣查問話逾15小時，期間被要求支付約1.8萬馬幣(約3萬港元)「放行費」。另有報道指，該女子由深圳出發，為中央電視台一名高層的助理，高層順利入境，她卻被攔下，之後高層向馬來西亞駐廣州總領事館求助。