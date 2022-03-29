運氣話嚟就嚟｜買頭痛藥順手買彩票 結果贏78萬

有時「運氣話嚟就嚟」，要擋也擋不住。美國兩名婦人因為去買頭痛藥，以及聽母親建議碰一碰運氣，買下彩票，結果贏得分別10萬美元(約78萬港元)及3萬美元(約23萬港元)。
美國維珍尼亞樂透(Virginia Lottery)報道，當地女子Dakota McNeill因為非常頭痛，向公司請假後提早放工，前往Newport News Food Mart買一頭痛藥，就在店內「順便」買了一張「10X the Money 」刮刮樂彩票就回家。Dakota McNeill形容看到中獎後感到震驚：「我看一看，再戴上眼鏡去看，連膝頭都震埋。」她未有透露將會如何使用這筆獎金。報道指，要從「10X the Money 」贏得10萬美金的機率是2,366.4分之一。
幸運兒：阿媽叫買彩票碰碰運氣
另外，刮刮樂彩票公司職員周一(28日)表示，一名來自南卡羅來納州的不願透露姓名女子聽取了她母親的建議，到Quickway以2美元買了一張Cash Drop彩票，贏得了3萬美元。據指，這名幸運兒感到自己很幸運，其實事前都無特別打算是否要買彩票，但母親建議她碰碰運氣，就買下刮刮樂彩票，她說，領取獎金後打算換屋。彩票公司指，贏取3萬美元大獎的機會率為432,000分之一。