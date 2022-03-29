運氣話嚟就嚟｜買頭痛藥順手買彩票 結果贏78萬

有時「運氣話嚟就嚟」，要擋也擋不住。美國兩名婦人因為去買頭痛藥，以及聽母親建議碰一碰運氣，買下彩票，結果贏得分別10萬美元(約78萬港元)及3萬美元(約23萬港元)。

美國維珍尼亞樂透(Virginia Lottery)報道，當地女子Dakota McNeill因為非常頭痛，向公司請假後提早放工，前往Newport News Food Mart買一頭痛藥，就在店內「順便」買了一張「10X the Money 」刮刮樂彩票就回家。Dakota McNeill形容看到中獎後感到震驚：「我看一看，再戴上眼鏡去看，連膝頭都震埋。」她未有透露將會如何使用這筆獎金。報道指，要從「10X the Money 」贏得10萬美金的機率是2,366.4分之一。

Dakota McNeill因為頭痛買藥順便買彩票贏10萬美金。(網上圖片)