過去一月擊殺數千哈馬斯分子 以軍進入加沙城心臟地帶

哈馬斯突襲以色列，引發以軍大舉反撲，至昨天已一個月。以軍表示部隊目前已深入加沙城的「心臟地帶」，正以海陸空三路夾擊，指已殺死哈馬斯一名製造火箭等武器的主要負責人。以總理內塔尼亞胡聲言，過去一個月以軍已擊斃數千名哈馬斯分子。
以色列防長加蘭特指，以軍在海陸空部隊協調下，從北和南部向加沙發動猛烈攻勢，部隊已進入加沙城中心地帶，並加強對周邊地區的封鎖。加蘭特強調，加沙城是恐怖主義基地，指以軍目標是消滅哈馬斯恐怖分子及其基礎設施。有片段可見以軍在瓦礫中推進，向一條地道擲手榴彈。
以軍︰遊樂場及大學附近發現哈馬斯隧道
以軍並稱在一個遊樂場及大學附近，發現哈馬斯的隧道。聯合國官員指，過去一天有1.5萬名巴人逃難，是前兩天的3至7倍。內塔尼亞胡發表電視講話，指以軍至今取得驚人成果，重申以軍會戰鬥至勝利為止。面對外界高度關注巴人平民及人質狀況，美媒Axios報道，美國總統拜登已促請內塔尼亞胡人道停火3日，以換取哈馬斯釋放10至15名人質。拜登表示，周一與內塔尼亞胡通話時，有要求對方人道停火。對於較早前內塔尼亞胡揚言戰事結束後，以色列會「無限期」全面接管加沙的安全責任，美國白宮國家安全委員會發言人柯比表明美方反對這樣做，亦不支持將巴人趕出加沙。
G7聯合聲明籲暫時人道停火
一連兩日在日本東京舉行的七國集團(G7)外長會議昨結束，會後聯合聲明提及以巴局勢，強調G7立場一致，譴責武裝組織哈馬斯，指以色列有自衛權。G7呼籲按人道主義暫時停火，向平民提供支援，同時開通走廊加快撤離平民，並要求哈馬斯釋放人質。