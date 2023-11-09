過去一月擊殺數千哈馬斯分子 以軍進入加沙城心臟地帶

哈馬斯突襲以色列，引發以軍大舉反撲，至昨天已一個月。以軍表示部隊目前已深入加沙城的「心臟地帶」，正以海陸空三路夾擊，指已殺死哈馬斯一名製造火箭等武器的主要負責人。以總理內塔尼亞胡聲言，過去一個月以軍已擊斃數千名哈馬斯分子。

以色列防長加蘭特指，以軍在海陸空部隊協調下，從北和南部向加沙發動猛烈攻勢，部隊已進入加沙城中心地帶，並加強對周邊地區的封鎖。加蘭特強調，加沙城是恐怖主義基地，指以軍目標是消滅哈馬斯恐怖分子及其基礎設施。有片段可見以軍在瓦礫中推進，向一條地道擲手榴彈。