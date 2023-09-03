過敏一族注意！巴西25歲女聞到超級地獄辣椒 即腦水腫昏迷兼多重併發症 出院無期

辣椒可以奪命！巴西一名25歲女子聞到超級地獄辣椒味道後嚴重過敏，導致腦水腫昏迷，且出現多種嚴重併發症，留醫半年至今無法說話、走路，未能出院。

美國《紐約郵報》報道，事發於巴西中部城市阿納波利斯(Anápolis)，25歲的梅代羅斯(Thais Medeiros)今年2月在男友家中幫忙煮飯給他父母吃，期間嗅聞一些醃製山羊辣椒(goat pepper)，把一點兒擦在鼻子附近，不久後便喉嚨發癢，其後昏迷，被送院搶救。

辣度驚人

經檢查後，醫生診斷梅代羅斯患腦水腫，懷疑因她對辣椒過敏引起。梅代羅斯昏迷數日後才甦醒，家人指她有支氣管炎和哮喘等長期病。報道指，具如此殺傷力的山羊辣椒在斯科維爾級別(Scoville rating)的辣度高達15,000至30,000。

嚴重過敏導致梅代羅斯出現多種嚴重併發症，自2月出事後便一直住院，原本7月31日出院，但回家4日後又因高燒、排血尿而須再入院，經治療後原定8月10日可出院，但又因支氣管痙攣而須繼續治療。