熱門搜尋:
颱風蘇拉 福島核污水 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 阮民安 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 莊子璇 鬼節
返回
國際
2023-09-03 18:50:17

過敏一族注意！巴西25歲女聞到超級地獄辣椒 即腦水腫昏迷兼多重併發症 出院無期

分享：
梅代羅斯原本健康美麗，「中椒」後腦水腫，須長期住院。(互聯網)

梅代羅斯原本健康美麗，「中椒」後腦水腫，須長期住院。(互聯網)

辣椒可以奪命！巴西一名25歲女子聞到超級地獄辣椒味道後嚴重過敏，導致腦水腫昏迷，且出現多種嚴重併發症，留醫半年至今無法說話、走路，未能出院。

美國《紐約郵報》報道，事發於巴西中部城市阿納波利斯(Anápolis)25歲的梅代羅斯(Thais Medeiros)今年2月在男友家中幫忙煮飯給他父母吃，期間嗅聞一些醃製山羊辣椒(goat pepper)，把一點兒擦在鼻子附近，不久後便喉嚨發癢，其後昏迷，被送院搶救。

辣度驚人

經檢查後，醫生診斷梅代羅斯患腦水腫，懷疑因她對辣椒過敏引起。梅代羅斯昏迷數日後才甦醒，家人指她有支氣管炎和哮喘等長期病。報道指，具如此殺傷力的山羊辣椒在斯科維爾級別(Scoville rating)的辣度高達15,00030,000

嚴重過敏導致梅代羅斯出現多種嚴重併發症，自2月出事後便一直住院，原本731日出院，但回家4日後又因高燒、排血尿而須再入院，經治療後原定810日可出院，但又因支氣管痙攣而須繼續治療。

圖為巴哈馬山羊辣椒。(互聯網)

圖為巴哈馬山羊辣椒。(互聯網)

或無法恢復活動能力

梅代羅斯「中椒」後一直無法說話及走路，至今仍出院無期。醫生擔心她可能無法恢復正常活動能力，因為腦部缺氧已導致她神經系統受損。

母親表示，梅代羅斯對很多東西都過敏，但不知道對辣椒敏感，自她出事後，家人一直陪著她跟病魔戰鬥，「我很掛念女兒，希望她能早日回家，但我也明白她要待在這裡(醫院)一段時間」，「當我記起我們相處的時光，就很心痛」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受