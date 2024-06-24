達吉斯坦發生多宗恐襲最少17人死　包括15名警員(有片)

俄羅斯南部北高加索達吉斯坦(Dagestan)在一天之內發生多宗恐佈襲擊，《路透社》(Reuters)周一(24日)引述通訊社報道，指案中至少17人死亡，包括15名警員，另外多人受傷。俄羅斯國家反恐委員會涉案5名槍手已遭警方擊斃。
事發在當地周日(23日)，達吉斯坦首府馬哈奇卡拉市以及傑爾賓特市的兩座東正教教堂、一座猶太教堂及一個警察哨所，分別遭多名槍手闖入開槍，東正教教堂和猶太教堂被縱火焚燒。有官員指，遇害的66歲東正教神職人員被割喉。有人拍攝到恐襲發生的情況，現場傳出多響槍聲；有建築物起火，冒出大量濃煙。警方趕到封鎖現場和追捕疑犯，又協助疏散街上途人。當局表示，警方擊斃了5名槍手，暫時未知槍手身分。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2024
Islamist terror attack in Dagestan, Russia against a synagogue and a church.
At least 5 police officers k*lled and 1 priest beheaded.
The bearded terrorists are all dressed in black and are shouting “Allahu Akbar” pic.twitter.com/m8TsDOymsq
內政部指4名涉案的槍手被擊斃
俄羅斯內政部表示，一名66歲東正教牧師和6名警察在襲擊中身亡，另外有12人受傷，其中4名涉案的槍手被擊斃，部份仍然在逃，當局正追查他們的身份和下落，俄羅斯聯邦偵查委員會將根據恐怖主義法立案調查。俄羅斯國家反恐委員會發表聲明，指事件是恐怖襲擊。
BREAKING:— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) June 23, 2024
A terrorist attack on a Jewish synagogue and a church in Russia's Dagestan.
Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/NnowMks4pR