達吉斯坦發生多宗恐襲最少17人死　包括15名警員(有片)

俄羅斯南部北高加索達吉斯坦(Dagestan)在一天之內發生多宗恐佈襲擊，《路透社》(Reuters)周一(24日)引述通訊社報道，指案中至少17人死亡，包括15名警員，另外多人受傷。俄羅斯國家反恐委員會涉案5名槍手已遭警方擊斃。

事發在當地周日(23日)，達吉斯坦首府馬哈奇卡拉市以及傑爾賓特市的兩座東正教教堂、一座猶太教堂及一個警察哨所，分別遭多名槍手闖入開槍，東正教教堂和猶太教堂被縱火焚燒。有官員指，遇害的66歲東正教神職人員被割喉。有人拍攝到恐襲發生的情況，現場傳出多響槍聲；有建築物起火，冒出大量濃煙。警方趕到封鎖現場和追捕疑犯，又協助疏散街上途人。當局表示，警方擊斃了5名槍手，暫時未知槍手身分。