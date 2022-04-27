達成協議｜馬斯克3400億私有化Twitter 外界憂變仇恨言論平台

Tesla及SpaceX創辦人、全球首富馬斯克(Elon Musk)周一與社交媒體Twitter董事會達成協議，以440億美元(約3,432億港元)全面收購Twitter，私有化這間於2013年上市的公司，將成為20年來最大筆私有化交易。馬斯克過去曾屢批評Twitter審查內容，外界關注Twitter被私有化後，會否變成斥煽動及仇恨言論平台。

馬斯克早已持有Twitter 9.2%股份，他本月中提出以每股54.2美元現金，全面收購Twitter。Twitter表示，交易獲董事會11名成員一致同意，有待股東及監管機構批准，分析認為監管機構將不會阻撓，預計交易將在今年稍後完成。消息帶動Twitter股價周一收市升逾5%。馬斯克在聲明表示，「言論自由是民主基石，而Twitter是一個討論對人類未來事關重大議題的數碼廣場」，潛力巨大。他希望批評他的人，能繼續留在Twitter，指這就是言論自由的意義。馬斯克並稱，冀藉著向公眾公開演算法、對所有用戶進行身份認證、杜絕假資訊，以及不再自動發送垃圾郵件等，令Twitter變得更美好。

被指「危害民主」 多位名人揚言停用

Twitter目前每日活躍用戶逾2.17億，遠少於Facebook及Instagram，卻是不少政治領袖、企業及名人的發言平台。不少人質疑馬斯克口中的「言論自由」，是讓保守派分子肆意發表仇恨言論。英國《每日郵報》指多位名人因此揚言停用Twitter，行動由英國女演員Jameela Jamil牽頭。

美國民主黨女參議員沃倫(Elizabeth Warren)形容收購協議「危害民主」(dangerous for democracy)，「億萬富豪如馬斯克自有一套別於其他人的行事準則，為自身利益攬權。我們須有富豪稅及強力條例迫使大型科企問責」。國際特赦組織亦關注收購，擔心Twitter會對仇恨言論放軟手腳；Twitter內部亦有不少員工不滿公司被馬斯克私有化。外界亦關注Twitter會否解封前總統特朗普的帳號，特朗普受訪稱馬斯克可改善Twitter，但聲言會留在自己創立的社交媒體Truth Social，不會重返Twitter。 特朗普因被指煽動支持者衝擊國會山莊，被Twitter及Facebook等封鎖帳號。

白宮發言人普薩基稱不評論個別交易，指總統拜登一直關注Twitter及其他社交平台的影響力，包括散播錯誤信息方面。面。歐盟委員會強調所有社交平台都須遵從近日通過、歐盟旨在防止非法和有害內容的「數碼服務法」(DSA)，但稱要評論Twitter私有化協議仍言之尚早。