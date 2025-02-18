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國際
2025-02-18 07:20:00

達美航機降落多倫多機場時失事翻轉　全機80人撤離至少19傷(有片)

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達美航機降落多倫多機場時失事翻轉，全機80人撤離至少19傷。(X)

達美航機降落多倫多機場時失事翻轉，全機80人撤離至少19傷。(X)

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加拿大多倫多皮爾遜國際機場有客機著陸時失事翻轉，至少19人受傷，其中3人重傷，包括1名小童。事發時機場正下大雪。涉事為達美航空(Delta Air Lines)一架載有80人的客機，航班編號DL4819，中午前由美國明尼阿波利斯出發，下午3時前飛抵多倫多，機場在社交網表示，客機著陸時發生事故，救援隊伍到場處理，救出所有乘客及機組人員。

客機機身在積雪的跑道上翻轉並冒煙，一邊機翼折斷，機尾部分斷裂。(X) 客機機身在積雪的跑道上翻轉並冒煙，一邊機翼折斷，機尾部分斷裂。(X)

機身反轉　乘客由人員協助離開機艙

網上片段顯示，機場地面有積雪，客機機身在積雪的跑道上翻轉並冒煙，一邊機翼折斷，機尾部分斷裂，有乘客爬出機艙。另一段影片可見空中服務員協助乘客撤離艙時情況，救援人員向機身射水降溫。事發後，皮爾遜機場的海關關閉，暫停航班升降，原定抵步的航班要轉往蒙特利爾機場降落。飛行記錄顯示，出事的是三菱重工旗下的龐巴迪CRJ-900LR飛機。安大略省長福特表示，對無人死亡感到鬆一口氣，省政府官員正聯繫機場及地方當局，提供所需的協助。

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