達美航空客機起飛2小時折返 乘客腹瀉沿機艙通道滴落 機長：機上有「生物危害問題」

美國達美航空(Delta)一班客機上周五晚從美國亞特蘭大飛往西班牙巴塞隆拿，惟起飛2小時被迫緊急折返，原因罕見——乘客腹瀉。該乘客一直肚痾，往廁所時還沿通道滴落，整個機艙都是屎味，其他乘客和機組人員都覺難頂。機長最終決定折返亞特蘭大，向控制塔形容機上有「生物危害問題」(biohazard issue)。

達美航空｜乘客：機長折返絕對正確

有網友稱，「我的另一半在機上，情況幾惡劣，(屎)沿通道滴落，氣味恐怖。」聽到都覺臭。另一乘客說，飛機返回亞特蘭大後，清潔人員在機艙噴雲呢拿味除臭劑，但只令氣味像「雲呢拿屎味」。緊急人員將那名腹瀉乘客接走。有人說，在大清潔後，他們於凌晨2時返回同一飛機，已完全沒有臭味。一名乘客表示，「我與妻子都在機上，一團亂。機長折返決定正確。地勤人員換掉地毯。」客機最終較原定時間遲了8小時，於翌日下午5時後飛抵巴塞隆拿。