達美航空疑雞肉飛機餐受污染　24人不適　緊急折返降落

美國達美航空發生離譜的突發事件！2日晚間一架滿載277名乘客的班機從美國底特律起飛，準備飛往荷蘭阿姆斯特丹，沒想到途中緊急轉降在紐約機場。原因竟是機上乘客吃到壞掉的飛機餐，引發身體不適。

據《紐約郵報》報道，在這架達美航空編號DL136班機上，至少有24人吃了飛機餐中受污染食物後生病，當中包括14名乘客及10名機組人員。機長在諮詢醫療專家後決定改道，落地時也有醫護人員待命，而這些人在機場接受了醫療人員的治療，所有人都拒絕搭車前往醫院。

提供酒店住宿及交通補助

目前尚不清楚受污染的食物是甚麼，但達美航空在一份聲明中證實「機艙內的部分餐食被污染了」。

據悉，這架載有277人的紅眼（凌晨）班機，於當地時間2日晚間11左右從底特律起飛，Flight Aware顯示該航班在飛越加拿大東部時掉頭，3日凌晨4點左右安全降落在紐約甘迺迪機場。

事後機場管理人員證實，已為受影響的旅客提供酒店住宿及交通補助，並為他們重新安排飛往阿姆斯特丹的班機，達美航空則透過聲明表示：「我方團隊將立即收集有關這起事件如何發生的資訊，對於給乘客帶來的不便和延誤，我們深表歉意」。