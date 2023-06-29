達美航空飛機起落架故障 機腹磨擦跑道 乘客飽受驚嚇

美國傳媒報道，昨日(28日)一架達美航空由亞特蘭大起飛的客機，在北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場降落時，前起落架發生故障，導致整架飛機直接用機腹著陸。報道指出，該架飛機的型號為波音717，當時機上有96名乘客、2名機師和3名空中服務員，幸好無人受傷。

乘客緊張 準備迎接撞擊

客機上的一名乘客，拍攝了機艙內的情況，只見所有乘客都緊緊握住前面的座位，並把頭靠在座位上，準備迎接撞擊。而另一位乘客加里基比斯事後在twitter發文，感謝飛機師，「今天非常感謝上帝的保護，感謝熟練的飛行員和機組人員的快速反應，確保了機上96名乘客安全。」飛機著陸後，機場人員關閉了跑道，並將受驚的乘客送到航站後，將飛機移走。

達美航空事後發表聲明，表示沒有甚麼比乘客和機組人員的安全更重要，「雖然這種情況很少見，但達美航空機組人員進行了廣泛的培訓，以安全應對多種情況，而1092航班安全著陸，沒有受傷報告。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章