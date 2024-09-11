達美航空A350停機坪擦撞國內線飛機　2百多名乘客全數平安

美國喬治亞州機場傳出飛機相撞意外。一架達美航空（Delta Air Lines）的飛機與旗下奮進航空（Endeavor Air）的另一架航班在亞特蘭大國際機場的停機坪上擦撞，相關單位正在進行調查。
備用滑行道上碰撞
美國聯邦航空管理局表示，當地時間10日上午10 點剛過，達美航空一架空中巴士A350正在滑行準備飛往日本東京，其翼尖撞上了奮進航空5526 號航班的機尾，該架奮進飛機是龐巴迪CRJ900 飛機，前往路易斯安那州拉法葉。達美航空表示，碰撞發生時，兩架飛機正在備用滑行道上。
達美航空表示，當時飛往東京的航班上有 221 名乘客，而飛往路易斯安那州的航班上有 56 人。亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）發言人表示，目前沒有人員受傷的報告。
碰撞機型
據悉龐巴迪 CRJ900 是達美航空機隊中最小的飛機之一，而空中巴士 A350 是最大的飛機之一。如果加上燃料，空中巴士飛機的重量約為60萬磅，而龐巴迪飛機的重量約為7萬磅。
達美航空10日下午稍晚表示，所有乘客都已安排搭乘其他航班。
機場發言人表示，這起意外對機場營運的影響不大。美國聯邦航空局和美國國家運輸安全委員會表示將就事故原因展開調查。
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