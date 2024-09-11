達美航空A350停機坪擦撞國內線飛機　2百多名乘客全數平安

美國喬治亞州機場傳出飛機相撞意外。一架達美航空（Delta Air Lines）的飛機與旗下奮進航空（Endeavor Air）的另一架航班在亞特蘭大國際機場的停機坪上擦撞，相關單位正在進行調查。

備用滑行道上碰撞

美國聯邦航空管理局表示，當地時間10日上午10 點剛過，達美航空一架空中巴士A350正在滑行準備飛往日本東京，其翼尖撞上了奮進航空5526 號航班的機尾，該架奮進飛機是龐巴迪CRJ900 飛機，前往路易斯安那州拉法葉。達美航空表示，碰撞發生時，兩架飛機正在備用滑行道上。

達美航空表示，當時飛往東京的航班上有 221 名乘客，而飛往路易斯安那州的航班上有 56 人。亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）發言人表示，目前沒有人員受傷的報告。