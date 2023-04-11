達賴喇嘛親吻男童：「你可以吸我舌頭」惹抨擊 發聲明道歉

記者彭巧蓁／綜合報道 達賴喇嘛日前出席印度北部達蘭薩拉的一場活動時，因被拍下嘴對嘴親吻一名男童，且伸出舌頭向男童表示「你可以吸我舌頭」的影片而引發爭議並遭到強烈輿論抨擊，10日他在官方社交媒體帳號上發表聲明，對男童及其家人道歉。

El dalái lama se disculpa por un video en el que le pedía a un niño que le chupara la lengua https://t.co/aCxcugFMMG pic.twitter.com/pHakh8iP79 — RT en Español (@ActualidadRT) April 10, 2023