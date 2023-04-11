達賴喇嘛親吻男童：「你可以吸我舌頭」惹抨擊 發聲明道歉

記者彭巧蓁／綜合報道
達賴喇嘛日前出席印度北部達蘭薩拉的一場活動時，因被拍下嘴對嘴親吻一名男童，且伸出舌頭向男童表示「你可以吸我舌頭」的影片而引發爭議並遭到強烈輿論抨擊，10日他在官方社交媒體帳號上發表聲明，對男童及其家人道歉。
El dalái lama se disculpa por un video en el que le pedía a un niño que le chupara la lengua https://t.co/aCxcugFMMG pic.twitter.com/pHakh8iP79— RT en Español (@ActualidadRT) April 10, 2023
在這段瘋傳的影片中可以看到，達賴喇嘛接見一名印度男童，他開心地嘟起嘴親吻男童，然後慈愛地互碰額頭。然而幾秒後畫風突然一變，達賴喇嘛向男童表示「你可以吸我舌頭」，接着還真的將舌頭伸出來。許多主流媒體包括《BBC》及《CNN》等都報道了此事，而達賴喇嘛辦公室則替他緩頰表示，達賴喇嘛向來喜歡跟身邊的人開玩笑，在公共場合或是鏡頭前都是如此，而他對於引起軒然大波感到十分遺憾。
「無法接受的文化」
《BBC》報道中還指出，在這段影片之前，是男童主動向達賴喇嘛表示是否可以給他一個擁抱，而吐舌頭則是西藏的一種問候方式。不過這說法顯然不是所有人都接受，「HAQ兒童權利組織」就向《CNN》表示，「這段影片根本與任何文化表現無關，就算真的是事實，那也是無法接受的文化。」而這也不是達賴喇嘛第一次爆出爭議。2019年他在接受《BBC》採訪時曾脫口說出「未來的女性達賴喇嘛應該要長得好看」，隨後達賴喇嘛辦公室也出面道歉。
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