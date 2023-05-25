遭嘲笑生殖器「尺寸很小」　已婚男失控朝外遇女友後腦開槍

美國喬治亞州一名48歲男子坎寧漢(Jason “Moose” Cunningham)因為被女友嘲笑生殖器「尺寸很小」，竟然一氣之下開槍朝女友的後腦勺發射，還把屍體留在市中心一停車場的電梯中，被判處無期徒刑。

結束婚外情不順利 被女友挖苦

《紐約郵報》報道，曾在里奇蒙郡(Richmond County)擔任治安官的坎寧漢，曾為執法人員卻知法犯法，被指控惡意謀殺與持有槍枝等罪刑。2020年6月，他涉嫌在市中心一停車場中，朝37歲的女友哈靈頓(Nicole Diane Harrington)後腦勺開槍，當場把女友擊斃。事發後，坎寧漢還把屍體留在停車場的電梯中。

坎寧漢為了逃避警察追捕，還在克拉克希爾湖(Clarks Hill Lake)與警方展開長達8小時的對峙，後來終於落網。他坦承，已婚的他和女友哈靈頓是婚外情，當天他為了結束這段感情才會和對方見面，沒想到分手談的不順利，被女友挖苦他「下面太小」，他一時「不知道如何是好」，才會趁女友進電梯時掏槍殺人。

曾是治安官的坎寧漢，因為在值勤時檢測出藥物反應，於2018年離開警隊，哈靈頓則是單親媽媽，去世後留下3名孩子。日前，坎寧漢因謀殺罪被判處35年至無期徒刑，由於他在重罪期間持有槍枝，並因持有槍枝被判處5年徒刑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章