遭塔利班禁讀大學 阿富汗女生領獎學金出國留學在機場被截

阿富汗塔利班政府去年12月禁止女性接受大學教育後，阿聯酋富商哈布圖爾(Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor)隨即宣布為阿富汗女性提供獎學金，但是女性連出國留學之路也被塔利班阻絕，至少60名獲得獎學金的女子在機場被攔截。

塔利班2021年重新掌權後實施伊斯蘭原教旨主義法規，嚴厲打壓女性。英國廣播公司(BBC)報導，20歲的阿富汗學生納特凱(Natkai)表示：「塔利班禁止女性讀大學後，我唯一的希望就是獲得能在國外學習的獎學金。」

塔利班｜阿富汗女性堅持學習

納特凱表示，儘管在國內上大學的機會微乎其微，她仍堅持學習。然後，她獲得哈布圖爾提供的獎學金，讓她能前往杜拜大學求學。

哈布圖爾去年12月宣布提供這項獎學金，共有100名阿富汗女性成功申請，一些居於國外的學生已抵達杜拜。