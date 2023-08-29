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國際
2023-08-29 13:48:19

遭塔利班禁讀大學 阿富汗女生領獎學金出國留學在機場被截

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塔利班｜準備到杜拜讀大學的阿富汗女生在喀布爾機場接受安檢。(互聯網)

塔利班｜準備到杜拜讀大學的阿富汗女生在喀布爾機場接受安檢。(互聯網)

阿富汗塔利班政府去年12月禁止女性接受大學教育後，阿聯酋富商哈布圖爾(Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor)隨即宣布為阿富汗女性提供獎學金，但是女性連出國留學之路也被塔利班阻絕，至少60名獲得獎學金的女子在機場被攔截。

塔利班2021年重新掌權後實施伊斯蘭原教旨主義法規，嚴厲打壓女性。英國廣播公司(BBC)報導，20歲的阿富汗學生納特凱(Natkai)表示：「塔利班禁止女性讀大學後，我唯一的希望就是獲得能在國外學習的獎學金。」

塔利班｜阿富汗女性堅持學習

納特凱表示，儘管在國內上大學的機會微乎其微，她仍堅持學習。然後，她獲得哈布圖爾提供的獎學金，讓她能前往杜拜大學求學。

哈布圖爾去年12月宣布提供這項獎學金，共有100名阿富汗女性成功申請，一些居於國外的學生已抵達杜拜。

塔利班｜阿富汗婦女2021年在首都喀布爾示威，抗議塔利班打壓女性。(資料圖片)

塔利班｜阿富汗婦女2021年在首都喀布爾示威，抗議塔利班打壓女性。(資料圖片)

塔利班｜女學生希望瞬間幻滅

納特凱723日向家人道別，啟程前往機場，但夢想很快就幻滅，「塔利班官員看到我們的機票和學生簽證時，表示不允許女性以學生簽證離開阿富汗」。

包括納特凱在內，至少有60名女學生在機場被攔截，BBC記者看到的照片，可見戴著黑色頭巾的年輕女子站在行李旁，神情震驚，看來受到沉重打擊。

塔利班｜富豪炮轟

哈布圖爾在社交平台X以英語發布短片批評塔利班當局，表示在伊斯蘭教義下應男女平等。

塔利班當局尚未發表聲明或作出澄清。阿富汗勸善懲惡部發言人穆哈加(Mohammad Sadiq Akif Muhajir)告訴BBC，他們不知道此事。

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