遭威脅「不脫衣就沒命」 印度2女子被迫全裸遊街 遭獸男集體非禮性侵(有片)

惡行令人髮指！印度東北部曼尼普爾邦(Manipur)2名女子全身赤裸，被一群男子拉著走，被迫在鏡頭前遊街示眾，遭威脅「若不脫衣就殺掉你！」期間，兩名女子不停被「獸男」毆打及觸摸身體，更慘遭集體性侵。影片其後在社交網瘋傳，引發眾怒。

綜合印度媒體NDTV與英國廣播公司(BBC)等報道，事發於5月4日，即曼尼普爾邦爆發種族騷亂後，2名女子受到一群男子脅迫，稱她們若不脫衣，就會沒命。兩人被迫脫光身上衣服，眾目睽睽之下，全裸遊街，還有人全程拍片記錄。

性侵案｜女子帶淚哀求

直至7月中，影片開始在社交網瘋傳。片中可見，2名女子被男子拖著走，有人不時觸摸她們的身體，甚至打她們。接著，2人被帶到一處農田後，遭男子集體性侵。

印度原住民部落領袖論壇發聲明表示，該群男子不顧2名女子帶淚哀求，不停出手非禮，更集體性侵她們。事發前，當地有村落被燒毀，兩名男子遭暴徒毆打致死。