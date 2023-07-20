遭威脅「不脫衣就沒命」 印度2女子被迫全裸遊街 遭獸男集體非禮性侵(有片)

惡行令人髮指！印度東北部曼尼普爾邦(Manipur)2名女子全身赤裸，被一群男子拉著走，被迫在鏡頭前遊街示眾，遭威脅「若不脫衣就殺掉你！」期間，兩名女子不停被「獸男」毆打及觸摸身體，更慘遭集體性侵。影片其後在社交網瘋傳，引發眾怒。
綜合印度媒體NDTV與英國廣播公司(BBC)等報道，事發於5月4日，即曼尼普爾邦爆發種族騷亂後，2名女子受到一群男子脅迫，稱她們若不脫衣，就會沒命。兩人被迫脫光身上衣服，眾目睽睽之下，全裸遊街，還有人全程拍片記錄。
性侵案｜女子帶淚哀求
直至7月中，影片開始在社交網瘋傳。片中可見，2名女子被男子拖著走，有人不時觸摸她們的身體，甚至打她們。接著，2人被帶到一處農田後，遭男子集體性侵。
印度原住民部落領袖論壇發聲明表示，該群男子不顧2名女子帶淚哀求，不停出手非禮，更集體性侵她們。事發前，當地有村落被燒毀，兩名男子遭暴徒毆打致死。
性侵案｜警方從影片辨認涉案者
曼尼普爾邦首長辛格(N Biren Singh)下令警方優先調查此案。當地警方表示，2名女子經歷慘痛折磨後，過了15日才報案，經調查後，警方已鎖定涉案男子的身份，會迅速將他們拘捕。報道指，警方從影片辨認犯事者身份，至今最少一名32歲男子被捕。
婦女孩童發展部長伊拉尼(Smriti Irani)直指事件「可怕」，辛格向她保證，會盡快將犯事者繩之於法。總理莫迪回應指，「我向國民保證，不會有罪犯逍遙法外，發生在曼尼普爾邦女子身上的事，永遠不會被原諒」。
性侵案｜種族衝突 數萬人淪為難民
報道指，曼尼普爾邦5月時爆發種族衝突，至少造成130人死亡，數萬人無家可歸。當地的梅泰族要求給予部落地位，從而可獲得土地、政府工作、教育配額等福利。該部族其後與庫基族發生衝突，約6萬人被迫逃離家園。