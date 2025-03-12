遭婚外情父親駕車撞 兒子：你為咗個女人想殺我(有片)

英國一宗法庭案件揭露，一名父親遭兒子指控有婚外情，兩人爭執後，父親竟然駕車高速撞向兒子。案情披露，該父親事前曾向兒子大罵「我要殺了你」，兒子被撞後吼叫「你為咗個女人想殺我。」

案件發生在2021年7月，洗車場的閉路電視拍到55歲被告Kamil Mohammed Nadir，駕車撞向40歲兒子Rebath Kamil的一刻。來自伊拉克的Nadir駕車駛至洗車場入口時突然加速撞向洗車區，Rebath當時正站在牆邊，車子往他直撞，畫面見到一旁的水箱遭撞破水花四射，可見當時撞擊力度頗大。畫面並無聲音，但證詞指Rebath吼叫「你為咗個女人想殺我」。案情指，Nadir與妻子離婚後，與兒子吵架，並指摘Rebath向弟弟稱看見他與另一女人在一起。報道指，Rebath向警方表示，沒有向弟弟那樣說，僅稱見到父親與一人在一起。但有關暗示似乎已激怒Nadir，他去到洗車場向兩兄弟大叫「我會殺了你們」。

