遭家暴23年　妻落藥殺夫自首：女兒很安全也不再有人打我 (有片)

巴西發生一宗家庭慘劇。警方在尋找1名失蹤男子期間，意外在其家中雪櫃發現他的屍體，其妻子亦在逃亡1星期後自首，坦承她因為不堪長期遭受家暴而落藥殺夫，妻子受訪時表示，雖然要去坐監，但形容感覺自己終於自由。
事件發生在巴西南部聖卡塔琳娜州的拉塞多波利斯(Lacerdopolis)，警方接到52歲男子Valdemir Hoeckler的家人報案，指對方已經失蹤4天，警方上周日(19日)前往Valdemir Hoeckler家中調查時，在雪櫃尋獲其遺體，驗屍發現因為後腦受到重擊死亡，其40歲妻子Claudia Tavares Hoeckler卻失蹤，亦嫌疑最大。
Claudia Tavares Hoeckler逃亡1星期後，在周一(21日)突然到警局自首，她聲稱與丈夫在一起23年，長期遭受對方精神與肉體上的虐待，近來她想和同事一起去旅行，卻被丈夫毆打，她形容：「我當下崩潰了，想著既然有人得死，不如就你去死吧」。
警方在妻子身上發現許多瘀傷
Claudia Tavares Hoeckler受訪時表示，13日她偷偷讓丈夫吃下安眠藥，待對方入睡後用袋子冚頭，將對方焗死，她說：「現在我覺得女兒很安全，也不會再有人打我，雖然要去坐牢，但我從未感覺如此自由」。警方發現Claudia Tavares Hoeckler身上有許多瘀傷，目前已將她送去驗傷，案件正在調查中。
防止家暴求助熱線：
社會福利署：2343 2255
風雨蘭：2375 5322
和諧之家：2522 0434
明愛向晴軒：18288
芷若園：18281
防止虐待兒童會：2755 1122
女角平權協作組(支援女同性者受害人)：5281 5201
香港彩虹(支援男同性者受害人)：2769 1069
“Eu vou ser presa, vou pra cadeia, mas nunca me senti tão livre”, disse Claudia Tavares Hoeckler após assassinar seu próprio marido, em Santa Catarina. Crime aconteceu na pequena cidade de Lacerdópolis.— Jornal Razão (@jornalrazao) November 21, 2022
Leia a reportagem e assista ao vídeo completo em https://t.co/PzCvZYNWOy pic.twitter.com/wAYWZnBWso