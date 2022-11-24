遭家暴23年　妻落藥殺夫自首：女兒很安全也不再有人打我 (有片)

巴西發生一宗家庭慘劇。警方在尋找1名失蹤男子期間，意外在其家中雪櫃發現他的屍體，其妻子亦在逃亡1星期後自首，坦承她因為不堪長期遭受家暴而落藥殺夫，妻子受訪時表示，雖然要去坐監，但形容感覺自己終於自由。

被家暴23年，女落藥殺夫自首：女兒很安全也不再有人打我。(網上圖片)

事件發生在巴西南部聖卡塔琳娜州的拉塞多波利斯(Lacerdopolis)，警方接到52歲男子Valdemir Hoeckler的家人報案，指對方已經失蹤4天，警方上周日(19日)前往Valdemir Hoeckler家中調查時，在雪櫃尋獲其遺體，驗屍發現因為後腦受到重擊死亡，其40歲妻子Claudia Tavares Hoeckler卻失蹤，亦嫌疑最大。

Claudia Tavares Hoeckler逃亡1星期後，在周一(21日)突然到警局自首，她聲稱與丈夫在一起23年，長期遭受對方精神與肉體上的虐待，近來她想和同事一起去旅行，卻被丈夫毆打，她形容：「我當下崩潰了，想著既然有人得死，不如就你去死吧」。