遭拒賣人氣Birkin手袋 消費者集體控告愛馬仕捆綁銷售

渴望擁有限量版Birkin手袋的時尚達人正在美國加州集體控告愛馬仕(Hermès)，因為愛馬仕告訴他們，想要買這款人氣手袋，便要先買些其他奢侈品才可以。
這集體訴訟指控，顧客必須花費數以萬計美元購買圍巾、鞋子和皮帶，才有機會買到超人氣的Birkin手袋。其中一名原告Tina Cavalleri表示，她2022年詢問愛馬仕能不能買個Birkin手袋，對方卻跟她說，「特別訂製的手袋要留給『一直支持我們生意的客戶』」。
原告不滿愛馬仕捆綁銷售
另一名原告Mark Glinoga去年也想買一個Birkin手袋，「但被告的銷售人員建議購買附加產品，才有可能買到Birkin」。
這款限量手工真皮手袋是為已故法英混血女星Jane Birkin度身訂造，現在已成為奢華和獨特的代名詞，售價從1萬至逾100萬美元(約7.8萬至780萬港元)不等。
訴訟書：無法在愛馬仕門市看到Birkin手袋
訴訟書寫道：「大部分消費者永遠不會在愛馬仕門市看到Birkin手袋，只有被認為配得上購買的顧客，才會(在私人房間)看到Birkin。」
訴訟書又指，銷售人員販售Birkin沒有佣金，賣其他愛馬仕商品則可拿到3%佣金，「被告(愛馬仕)指示他們利用Birkin，來強迫消費者購買附加產品」。
訴訟指控，這種做法人為地提高了產品的實際售價，違反了反壟斷法。