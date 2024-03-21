遭拒賣人氣Birkin手袋 消費者集體控告愛馬仕捆綁銷售

愛馬仕Birkin手袋是奢華和獨特的代名詞。(互聯網)

渴望擁有限量版Birkin手袋的時尚達人正在美國加州集體控告愛馬仕(Hermès)，因為愛馬仕告訴他們，想要買這款人氣手袋，便要先買些其他奢侈品才可以。

這集體訴訟指控，顧客必須花費數以萬計美元購買圍巾、鞋子和皮帶，才有機會買到超人氣的Birkin手袋。其中一名原告Tina Cavalleri表示，她2022年詢問愛馬仕能不能買個Birkin手袋，對方卻跟她說，「特別訂製的手袋要留給『一直支持我們生意的客戶』」。

原告不滿愛馬仕捆綁銷售

另一名原告Mark Glinoga去年也想買一個Birkin手袋，「但被告的銷售人員建議購買附加產品，才有可能買到Birkin」。