遭狠夫綑綁刺胸再活埋 韓女泥坑下掙扎自保險窒息：驚到以為會死

美國華盛頓州一對韓裔分居夫婦因金錢問題發生激烈爭執，狠夫竟把分居妻子全身綑綁，用刀刺胸部後將她活埋，女子在泥土下呼吸困難，幾經辛苦才爭脫綑綁，最後驚險獲救。

美國全國廣播公司(NBC)報道，53歲韓裔男子Chae Kyong An被捕後上周三提堂，瑟斯頓縣(Thurston county)警方向法庭提交文件披露案情。事發於本月16日，地點是西雅圖西南面城鎮Lacey，警方接獲一名女子報案，女子在電話中驚慌尖叫，似乎被物件塞住咀部。

受害人Yong Sook An獲救後向警方供稱，事發前她與分居丈夫談判離婚和金錢問題，當日就在家裡受襲，丈夫用膠帶把她雙手反綁，又綁著她的雙眼、口部和雙腳，待對方離開房間後，她便趁機用Apple Watch報警。未料被丈夫發現，他就用鎚子打爛Apple Watch，又將她拖入車房。