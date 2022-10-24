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國際
2022-10-24 19:02:59

遭狠夫綑綁刺胸再活埋 韓女泥坑下掙扎自保險窒息：驚到以為會死

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受害人Yong Sook An(左)與被告Chae Kyong An(右)。(互聯網)

受害人Yong Sook An(左)與被告Chae Kyong An(右)。(互聯網)

美國華盛頓州一對韓裔分居夫婦因金錢問題發生激烈爭執，狠夫竟把分居妻子全身綑綁，用刀刺胸部後將她活埋，女子在泥土下呼吸困難，幾經辛苦才爭脫綑綁，最後驚險獲救。

美國全國廣播公司(NBC)報道，53歲韓裔男子Chae Kyong An被捕後上周三提堂，瑟斯頓縣(Thurston county)警方向法庭提交文件披露案情。事發於本月16日，地點是西雅圖西南面城鎮Lacey，警方接獲一名女子報案，女子在電話中驚慌尖叫，似乎被物件塞住咀部。

受害人Yong Sook An獲救後向警方供稱，事發前她與分居丈夫談判離婚和金錢問題，當日就在家裡受襲，丈夫用膠帶把她雙手反綁，又綁著她的雙眼、口部和雙腳，待對方離開房間後，她便趁機用Apple Watch報警。未料被丈夫發現，他就用鎚子打爛Apple Watch，又將她拖入車房。

Chae Kyong An被捕面臨多項控罪。(互聯網)

Chae Kyong An被捕面臨多項控罪。(互聯網)

狠夫其後開車把受害人載到一處森林，挖洞將她活埋。受害人憶述，她全身被綑綁，丈夫刺傷其胸部後便將她放進泥坑，把一棵大樹壓在她身上，在泥坑裡隱約聽見丈夫來回走動，把泥土掩埋。她被活埋後感到很驚慌，擔心會沒命，只覺呼吸困難，唯有不停扭動身體試圖去除面上泥土來呼吸空氣。不知待了多久，可能幾個小時，入夜後她終能爭脫綑綁，從泥坑爬出來，再走大約半小時，找到一戶人家，助她報警。警方到場後發現她滿身泥垢，身上有瘀傷，還綁著膠帶。

受害人指，丈夫早前已威脅會殺死她，「說寧願殺死她，也不會給她退休金」。報道指，Chae Kyong An面臨意圖謀殺、綁架、襲擊等控罪。

狠夫把受害人載到一處森林下手。(互聯網) 警方掌握被告開車入車房的閉路電視片段。(互聯網) 受害人報警後失聯，警方發布資訊籲居民協助尋找兩人。(互聯網)
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