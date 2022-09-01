遭英國王室「欺凌」常掛嘴邊 美國人開始頂唔順梅根

英國亨利王子因不滿擁非洲裔血統的妻子梅根未獲英國王室善待，兩人毅然於2020年移居梅根成長地美國，美國人當年都歡迎他們來到自由之地，但有報道指梅根多次「消費」英國王室已令美國人吃不消。梅根近日接受訪問稱，2019年在倫敦出席電影《獅子王》首映時，劇中的非洲演員對她說，她嫁入王室那天就如南非反種族隔離英雄曼德拉獲釋當天，非洲人在街上慶祝。她自比曼德拉惹起輿論反感，《獅子王》唯一非洲演員說從未向梅根說過有關說話，曼德拉孫兒則指兩人的遭遇不可相提並論。英國《每日郵報》刊登美國《紐約郵報》的封面，該報將梅根畫成穿著小女孩裙子的公主，頭戴王冠，標題為《寶寶和王冠》，指她是被寵壞的公主，「梅根仍在嘟嘟囔囔王室家庭」。《華盛頓郵報》也勸梅根不要與王室糾纏，稱「要在傳媒取得成功，(梅根)須將在王室所受的精神創傷放下。」

英國王室｜嫁入英國王室與曼德拉獲釋相提碰論

亨利夫婦移居美國後，成為美國傳媒的寵兒。去年3月接受名嘴奧花雲費專訪時，大爆有英國王室成員種族歧視梅根，竟然在梅根懷第一胎時，問嬰兒的膚色會否較黑。梅根又指，2018年試婚紗時的花女事件，是亨利大嫂凱特惹哭她，與傳媒報道剛好相反。這個訪問後，夫婦兩人與英國王室成員的關係已徹底鬧僵。英國王室近年也避談他們的事。但紐約時裝網頁The Cut日前刊登了梅根的訪問，她稱《獅子王》一名非洲演員說：「我要讓你知道，當你嫁入這個家庭時，我們在街上慶祝就像曼德拉從獄中獲釋時一樣」。