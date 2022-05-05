遭鱷魚咬頭兼「死亡翻滾」　男子險失血過多致死

中美洲國家貝里斯一名男子早前於當地知名浮潛景點捕魚時，突然遭到一條約長３米鱷魚攻擊，頭部不但被鱷魚狠狠咬住，更被使出「死亡翻滾」，他極力掙脫，好不容易截到的士趕到醫院，卻因為失血過多心臟一度停止跳動，幸好他死裡逃生，並講述這段驚險歷程。

綜合《鏡報》(Mirror)等報道，28歲男子Joshua Young上月8日在知名浮潛景點Caye Caulker用魚叉捕魚時，突然感覺一個像是獨木舟的東西碰到他，還來不及反應時頭已經被鱷魚緊緊咬住，Joshua說：「我花了幾秒才意識到，該死，這是一條鱷魚，我立刻被嚇壞了」，他試圖用手撐開鱷魚嘴巴，同時鱷魚也使出「死亡翻滾」，他形容奇蹟地，頭部竟然脫離了鱷魚的口，但手和潛水衣又被緊緊咬住，他說：「我忍痛抽出了手，潛水衣後來也被撕裂，幸好那不是我的皮膚」。

心臟一度停跳 9 隻手指均嚴重撕裂

Joshua隨即截了一架的士前往就醫，然而途中卻因為失血過多陷入昏迷，司機幫忙把他抬進診所，由於傷勢太嚴重，後來被醫療直升機空運至貝里斯市(Belize City)醫院就醫，他在手術中，心臟一度停止跳動，頭部與9隻手指均有嚴重撕裂傷，住院5天才終於康復。

Joshua表示，十分驚訝這個深受遊客歡迎的旅遊景點竟然會有鱷魚攻擊，「我在水中只待了約10或15分鐘」，以往沒聽說鱷魚或鯊魚攻擊事件，出院後仍需面對漫長復康路程，他的親友正在GoFundMe網站為他舉辦醫療募捐活動。