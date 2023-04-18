遭84歲白人屋主連開兩槍 撳錯門鈴 16歲黑人少年險死

撳錯門鐘竟惹來殺身之禍。美國密蘇里州一名16歲黑人少年，因找錯地址、按下陌生人住所門鐘，而被屋主連開兩槍險死，其中一槍打中頭部。開槍者是一名84歲白人男子，面臨兩項重罪指控，事件引發種族仇恨爭議及民眾示威。

案發在4月13日晚上10時許，警方接報後趕抵堪薩斯城一民居，發現少年亞爾(Ralph Yarl)中槍受傷。據稱亞爾原準備按父母要求，在朋友家接兄弟回家，但卻走錯地址，誤把115街當成115地段。亞爾留醫多日後出院，他向警方表示，當日只按門鈴等待，並沒有與屋主對話，然而屋主開門時，告訴他「別再來這裡了」，隨即連開兩槍，分別打中他左額及右臂。

當時亞爾流血不止，負傷向鄰近居民求助。

不願透露姓名的鄰居立即報警，她憶述「我想幫他，但他們(接線人員)一直說不知道槍手在哪裡」，叫她留在屋內。她起初聽從，但不久於心不忍，決定出門為亞爾止血，「我跪在他旁邊，問他叫甚麼名字……誰開槍了？」亞爾回答「我本來是要接我兄弟」。鄰居指「我們得悉他去錯地址，不應發生這種事(被槍擊)。我得清理門上及欄杆上的血跡，那可是別人孩子的血。我是一位母親……不能接受這樣的事」。