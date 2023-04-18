遭84歲白人屋主連開兩槍 撳錯門鈴 16歲黑人少年險死

撳錯門鐘竟惹來殺身之禍。美國密蘇里州一名16歲黑人少年，因找錯地址、按下陌生人住所門鐘，而被屋主連開兩槍險死，其中一槍打中頭部。開槍者是一名84歲白人男子，面臨兩項重罪指控，事件引發種族仇恨爭議及民眾示威。
案發在4月13日晚上10時許，警方接報後趕抵堪薩斯城一民居，發現少年亞爾(Ralph Yarl)中槍受傷。據稱亞爾原準備按父母要求，在朋友家接兄弟回家，但卻走錯地址，誤把115街當成115地段。亞爾留醫多日後出院，他向警方表示，當日只按門鈴等待，並沒有與屋主對話，然而屋主開門時，告訴他「別再來這裡了」，隨即連開兩槍，分別打中他左額及右臂。
當時亞爾流血不止，負傷向鄰近居民求助。
不願透露姓名的鄰居立即報警，她憶述「我想幫他，但他們(接線人員)一直說不知道槍手在哪裡」，叫她留在屋內。她起初聽從，但不久於心不忍，決定出門為亞爾止血，「我跪在他旁邊，問他叫甚麼名字……誰開槍了？」亞爾回答「我本來是要接我兄弟」。鄰居指「我們得悉他去錯地址，不應發生這種事(被槍擊)。我得清理門上及欄杆上的血跡，那可是別人孩子的血。我是一位母親……不能接受這樣的事」。
民眾示威喊「黑人的命也是命」
開槍的84歲屋主萊斯特(Andrew Lester)被扣查後一度獲釋，有民眾前往其住所外抗議，誓要為亞爾討回公道，要求檢方盡快起訴，部分人大喊「黑人的命也是命」(Black lives matter)，並手持「按門鈴不是犯罪」等標語。警方解釋根據州法律，任何人被正式起訴前，最多只能扣留24小時。萊斯特最終被起訴一級襲擊罪和持械襲擊等罪名，前者可囚終身。克萊縣檢察官在記者會表示案件「有種族成分」。據報萊斯特供稱，當時以為有人想硬闖他家，又聲稱身形高大的亞爾曾想拉開門，所以才開槍，但至今並無證據顯示亞爾曾入屋，亞爾並否認曾經拉門。涉案武器為一支點32口徑左輪手槍。