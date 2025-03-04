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國際
2025-03-04 17:14:33

遲到被拒登機 情侶向地勤人員潑咖啡遭制服拘捕(有片)

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登機遲到

因遲到未能登機而生事的男子被押往警車。(互聯網)

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美國邁阿密國際機場周日有一對巴西情侶遲到錯過登機時間大吵大鬧，與地勤人員發生爭執。他們推開美國航空公司地勤人員，試圖衝進登機橋，甚至向地勤人員潑咖啡。最後警員試圖帶走他們卻遇反抗，那名男友最後被武力制服。他們被控無視「不准擅自進入」告示強闖，以及毆打和拒捕等罪名。

涉事情侶為Rafael Seirafe-Novaes和Beatriz Rapoport De Campos Maia，兩人稱剛定婚，接駁兩程轉機往墨西哥坎昆度假慶祝。網上流傳他們被捕的片段，兩名警員合力帶走Rafael，但他停下來拒絕配合，警員將他壓倒地上。未婚妻Beatriz想走上前，一名女職員叫她坐到一旁。之後有3名警員衝來增援，Rafael最終被押上警車。

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登機遲到｜被捕情侶否認潑咖啡

兩人獲釋後向記者稱，沒有向人潑咖啡。Beatriz說：「那名女士說我潑咖啡是講大話，那只是跌落地」。她續解釋，與未婚夫飛往坎昆要轉兩次飛機，這是他們第二程轉機，現在去不到坎昆慶祝定婚。未婚夫Rafael也聲稱無潑咖啡，他又展示膝蓋擦傷，指是警員壓他到地毯上時造成。他又否認當時有抵抗。
 
美國航空透過聲明表示，不會容忍暴力行為，並會配合執法部門調查。有目擊事件的搭客稱，整體來說雙方都沒有互相尊重對方。另有人稱，無論如何都不應向人潑咖啡，對方可能會燙傷，即使不是熱的，也不可以。

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