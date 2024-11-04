選戰紛擾 美國人壓力爆煲 瑜伽冥想聽頌缽聲減壓｜美國大選2024

美國總統大選周二舉行，這次選情激烈，令不少美國人壓力爆煲，弗吉尼亞州一間瑜伽教室裡有數十人閉目躺在地上，聽著頌缽聲，試著在選前尋求心靈平靜。
傳媒報道，民主與共和兩黨之爭，紛擾多時，至今讓許多美國人若非筋疲力竭，就是莫名憤怒，或希望一切趕快落幕。
民眾：萬一我們又要從頭再來，怎麼辦？
在弗吉尼亞州賴斯頓(Reston)，一堂專為選舉減壓的瑜伽冥想課程結束後，55歲女子史蒂文斯(Cheryl Stevens)表示：「我覺得自己失去對事情的控制，是基本層面的壓力。萬一我們又要從頭再來，怎麼辦？」她意思指，擔心特朗普可能重新執政。她支持賀錦麗，表示選前壓力導致她有些晚上只能睡4小時，身心都繃緊。
心理協會指美國人壓力日漸增加
特朗普與賀錦麗激烈的對立，導致美國社會嚴重分化，夫妻不和、朋友反目、親戚鬧翻的衝突隨處可見，不少人也對未來感到憂慮。美國心理協會(American Psychological Association，APA)網站寫道：「美國民眾因政治感受到的壓力日漸增加。這是一個混亂紛擾的選舉期，除了企圖暗殺(候選人)，還有臨陣換將、辯論戲碼和一連串司法戰。」
近7成人指選舉是一大壓力來源
APA於10月公布的民調顯示，69%受訪成年人說這場總統選舉是一大壓力來源，這比率高出2020年一個百分點，當時美國處於特朗普的第一次總統任期尾聲，新冠疫情正在肆虐，爭取社會公義的示威也鬧得沸沸揚揚。今年69%數已遠高於2016年的52%，當時美國剛踏入特朗普時代。
網上教減壓方法
隨著投票日臨近，網上有大量關於舒緩選舉壓力方法的文章，建議包括吐納練習、睡前應盡量避免瀏覽社交媒體等。教導選舉壓力管理的哈伯德(Reggie Hubbard)囑咐班上約45名學員照顧好自己，並建議：「無論喜歡與否，我們都在同一條船上，何不試著讓自己接納這一切呢？」
因政見不同與鄰居爆口角
網絡房地產交易及經紀服務公司Redfin委託民調機構Ipsos於9月進行調查，訪問1,802名介於18至65歲、擁有房屋及租屋的美國民眾。18.7%受訪者稱，他們曾因政治問題與鄰居發生爭執，其中男性及特朗普的支持者更易與鄰居爆口角。
調查顯示，男性與鄰居出現政治分歧的比例，高出女性逾一倍。27.1%男受訪者指，他們與鄰居政見不合，女性的比例則為13.4%。
特朗普支持者中，23%表示與鄰居政見不合，賀錦麗支持者中，則有19.5%出現這種情況。
年齡層面上，Z世代最易因為政見與鄰居發生爭執，比例為26%。相較之下，Y世代為23.5%、X世代為14.3%，年紀大的嬰兒潮世代則為13.6%。