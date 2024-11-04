選戰紛擾 美國人壓力爆煲 瑜伽冥想聽頌缽聲減壓｜美國大選2024

北卡羅來納州上周六最後一日提前投票，選民到票站投票。(美聯社)

美國總統大選周二舉行，這次選情激烈，令不少美國人壓力爆煲，弗吉尼亞州一間瑜伽教室裡有數十人閉目躺在地上，聽著頌缽聲，試著在選前尋求心靈平靜。

傳媒報道，民主與共和兩黨之爭，紛擾多時，至今讓許多美國人若非筋疲力竭，就是莫名憤怒，或希望一切趕快落幕。

民眾： 萬一我們又要從頭再來，怎麼辦？

在弗吉尼亞州賴斯頓(Reston)，一堂專為選舉減壓的瑜伽冥想課程結束後，55歲女子史蒂文斯(Cheryl Stevens)表示：「我覺得自己失去對事情的控制，是基本層面的壓力。萬一我們又要從頭再來，怎麼辦？」她意思指，擔心特朗普可能重新執政。她支持賀錦麗，表示選前壓力導致她有些晚上只能睡4小時，身心都繃緊。